https://ria.ru/20241014/brend-1977967308.html

РЭЦ и "Союзэкспертиза" будут продвигать нацбренд "Сделано в России"

РЭЦ и "Союзэкспертиза" будут продвигать нацбренд "Сделано в России" - РИА Новости, 14.10.2024

РЭЦ и "Союзэкспертиза" будут продвигать нацбренд "Сделано в России"

Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ) и международная экспертная организация АНО "Союзэкспертиза" ТПП РФ (SOEX) будут сотрудничать в области развития... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T15:31

2024-10-14T15:31

2024-10-14T15:31

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ) и международная экспертная организация АНО "Союзэкспертиза" ТПП РФ (SOEX) будут сотрудничать в области развития системы добровольной сертификации "Сделано в России", соответствующее соглашение подписано в понедельник на полях Международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает РЭЦ. Программа национального бренда "Сделано в России" - это проект Российского экспортного центра, который помогает отечественным компаниям и предпринимателям повышать узнаваемость на внешних рынках, находить новых партнеров и покупателей и наращивать экспорт. Партнерство РЭЦ и SOEX предусматривает проведение работ по оценке соответствия продукции производителей, которые хотели бы получить сертификат "Сделано в России", органами, входящими в группу "Союзэкспертиза" ТПП РФ. "Уже более 400 компаний получили сертификат "Сделано в России" для более восьми тысяч выпускаемых ими товарных позиций. Это своеобразный знак качества, который подтверждает, что продукция - уникальная, надежная, а производителю можно доверять. Вместе с сертификатом бизнес получает дополнительную поддержку РЭЦ на внешних рынках, что особенно актуально для малых и средних предприятий", - приводятся в сообщении слова вице-президента РЭЦ Алексея Солодова. "Уверен, что число обладателей знака "Сделано в России" будет расти. На эту задачу работает подписанное сегодня соглашение. Документ направлен на расширение спектра товаров и компаний-экспортеров, которые могут пройти процедуру подтверждения соответствия и получить государственную поддержку. Являясь базовой экспертной организацией системы торгово-промышленных палат, мы планируем привлечь к реализации и продвижению программы "Сделано в России" наших коллег по системе ТПП. Консолидация усилий непременно даст результат", - подчеркнул со своей стороны генеральный директор SOEX Марат Биматов. РЭЦ выступает организатором Международного экспортного форума "Сделано в России". Генеральные партнеры - ЭКСАР и Росэксимбанк, партнер деловой программы - правительство Москвы. Оператором деловой программы форума выступает Фонд Росконгресс.

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экономика, россия, москва, торгово-промышленная палата рф, росэксимбанк, фонд "росконгресс"