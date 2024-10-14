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Молдавского бизнесмена обвинили в выводе 48 миллиардов рублей из России - РИА Новости, 14.10.2024
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21:54 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/biznesmen-1978037205.html
Молдавского бизнесмена обвинили в выводе 48 миллиардов рублей из России
Молдавского бизнесмена обвинили в выводе 48 миллиардов рублей из России - РИА Новости, 14.10.2024
Молдавского бизнесмена обвинили в выводе 48 миллиардов рублей из России
Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон обвиняется в выводе из России более 48 миллиардов рублей, ранее следствие заочно признало его виновным в выведении 126... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T21:54
2024-10-14T21:54
происшествия
россия
москва
владимир плахотнюк
ренато усатый
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон обвиняется в выводе из России более 48 миллиардов рублей, ранее следствие заочно признало его виновным в выведении 126 миллиардов рублей по другому делу, сообщили в пресс-центре МВД РФ. "Ранее он был заочно признан виновным в создании и руководстве международным преступным сообществом, а также в выводе из Российской Федерации более 126 миллиардов рублей через принадлежащий ему молдавский банк АО КБ "Молдиндконбанк" посредством незаконных валютных операций. По новым эпизодам он обвиняется в выводе из Российской Федерации более 48 миллиардов рублей", - рассказали в ведомстве. По версии следствия, все преступления совершались по одной схеме, которую контролировал обвиняемый вместе с сообщниками Александром Коркиным, Владимиром Плахотнюком и Ренато Усатым. С 2013 по 2014 год Вячеслав Платон, являясь фактическим владельцем АО КБ "Молдиндконбанк", координировал вывод из Российской Федерации денежных средств клиентов международного преступного сообщества под видом валютных операций с российскими банками. В криминальной схеме участвовало более 20 российских кредитных организаций. В настоящее время Платону заочно предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) Уголовное дело в отношении указанного фигуранта направлено в Преображенский районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствии Вячеслава Платона, поскольку заместителем генерального прокурора Республики Молдова отказано в его экстрадиции в Российскую Федерацию. Как сообщалось ранее, Владимир Плахотнюк и деловой партнер обвиняемого Ренато Усатый объявлены в международный розыск. Судом им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ряд участников и руководителей преступного международного сообщества признаны виновными в инкриминируемых деяниях. Им назначено наказание в виде лишения свободы на длительные сроки с конфискацией имущества в доход государства, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20240727/rossiya-1962340438.html
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происшествия, россия, москва, владимир плахотнюк, ренато усатый
Происшествия, Россия, Москва, Владимир Плахотнюк, Ренато Усатый
Молдавского бизнесмена обвинили в выводе 48 миллиардов рублей из России

Молдавского бизнесмена Платона обвинили в выводе из РФ более 48 млрд руб

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкПересчет денег
Пересчет денег - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон обвиняется в выводе из России более 48 миллиардов рублей, ранее следствие заочно признало его виновным в выведении 126 миллиардов рублей по другому делу, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
"Ранее он был заочно признан виновным в создании и руководстве международным преступным сообществом, а также в выводе из Российской Федерации более 126 миллиардов рублей через принадлежащий ему молдавский банк АО КБ "Молдиндконбанк" посредством незаконных валютных операций. По новым эпизодам он обвиняется в выводе из Российской Федерации более 48 миллиардов рублей", - рассказали в ведомстве.
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По версии следствия, все преступления совершались по одной схеме, которую контролировал обвиняемый вместе с сообщниками Александром Коркиным, Владимиром Плахотнюком и Ренато Усатым.
С 2013 по 2014 год Вячеслав Платон, являясь фактическим владельцем АО КБ "Молдиндконбанк", координировал вывод из Российской Федерации денежных средств клиентов международного преступного сообщества под видом валютных операций с российскими банками. В криминальной схеме участвовало более 20 российских кредитных организаций.
В настоящее время Платону заочно предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов)
Уголовное дело в отношении указанного фигуранта направлено в Преображенский районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствии Вячеслава Платона, поскольку заместителем генерального прокурора Республики Молдова отказано в его экстрадиции в Российскую Федерацию.
Как сообщалось ранее, Владимир Плахотнюк и деловой партнер обвиняемого Ренато Усатый объявлены в международный розыск. Судом им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ряд участников и руководителей преступного международного сообщества признаны виновными в инкриминируемых деяниях. Им назначено наказание в виде лишения свободы на длительные сроки с конфискацией имущества в доход государства, отметили в ведомстве.
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