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Котяков рассказал о рекордно низкой безработице в России - РИА Новости, 14.10.2024
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12:24 14.10.2024
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Котяков рассказал о рекордно низкой безработице в России
Котяков рассказал о рекордно низкой безработице в России - РИА Новости, 14.10.2024
Котяков рассказал о рекордно низкой безработице в России
Ситуация на рынке труда остается стабильной, безработица держится на рекордно низком уровне - 2,4%, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:24
2024-10-14T12:24
россия
антон котяков
госдума рф
общество
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Ситуация на рынке труда остается стабильной, безработица держится на рекордно низком уровне - 2,4%, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Ситуация на рынке труда сегодня является стабильной. Мы видим, что безработица держится на рекордно низких уровнях, это 2,4%. При этом в ряде сегментов экономики сформировался высокий спрос на работников, в первую очередь на представителей рабочих профессий",- сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Он отметил, что в условиях рекордно низкой безработицы несколько снижаются расходы на выплату пособия безработным, поэтому наращиваются объёмы финансирования других мероприятий.
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россия, антон котяков, госдума рф, общество
Россия, Антон Котяков, Госдума РФ, Общество
Котяков рассказал о рекордно низкой безработице в России

Котяков заявил о рекордно низкой безработице в России на уровне 2,4%

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМужчина ищет работу
Мужчина ищет работу - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Ситуация на рынке труда остается стабильной, безработица держится на рекордно низком уровне - 2,4%, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Ситуация на рынке труда сегодня является стабильной. Мы видим, что безработица держится на рекордно низких уровнях, это 2,4%. При этом в ряде сегментов экономики сформировался высокий спрос на работников, в первую очередь на представителей рабочих профессий",- сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Он отметил, что в условиях рекордно низкой безработицы несколько снижаются расходы на выплату пособия безработным, поэтому наращиваются объёмы финансирования других мероприятий.
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РоссияАнтон КотяковГосдума РФОбщество
 
 
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