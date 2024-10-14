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Котяков рассказал о рекордно низкой безработице в России

Котяков рассказал о рекордно низкой безработице в России - РИА Новости, 14.10.2024

Котяков рассказал о рекордно низкой безработице в России

Ситуация на рынке труда остается стабильной, безработица держится на рекордно низком уровне - 2,4%, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T12:24

2024-10-14T12:24

2024-10-14T12:24

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антон котяков

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Ситуация на рынке труда остается стабильной, безработица держится на рекордно низком уровне - 2,4%, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Ситуация на рынке труда сегодня является стабильной. Мы видим, что безработица держится на рекордно низких уровнях, это 2,4%. При этом в ряде сегментов экономики сформировался высокий спрос на работников, в первую очередь на представителей рабочих профессий",- сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Он отметил, что в условиях рекордно низкой безработицы несколько снижаются расходы на выплату пособия безработным, поэтому наращиваются объёмы финансирования других мероприятий.

https://ria.ru/20241009/putin-1977294701.html

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россия, антон котяков, госдума рф, общество