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Россия надеется, что Запад не будет вовлекать ОЗХО в провокации на Украине - РИА Новости, 14.10.2024
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22:19 14.10.2024 (обновлено: 22:40 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/bezopasnost-1978040026.html
Россия надеется, что Запад не будет вовлекать ОЗХО в провокации на Украине
Россия надеется, что Запад не будет вовлекать ОЗХО в провокации на Украине - РИА Новости, 14.10.2024
Россия надеется, что Запад не будет вовлекать ОЗХО в провокации на Украине
Россия надеется, что западные страны не будут пытаться вовлечь техсекретариат Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) в свои планы по организации провокаций... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T22:19
2024-10-14T22:40
в мире
россия
украина
нидерланды
владимир тарабрин
организация по запрещению химического оружия
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ГААГА, 14 окт — РИА Новости. Россия надеется, что западные страны не будут пытаться вовлечь техсекретариат Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) в свои планы по организации провокаций с применением химического оружия на Украине, заявил РИА Новости постпред РФ при ОЗХО, российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин."Надо сказать, что техсекретарат не скрывает своих планов и далее оказывает Украине поддержку по линии статьи 10 КЗХО (о помощи и защите от химоружия), при этом всячески оговаривается, что делается это по просьбе украинской стороны. Сам он никакой инициативы в этом не проявляет. В принципе, это соответствует положениям Конвенции, но здесь, конечно, возникает вопрос в том, насколько честно техсекретариат будет выполнять свои функции. Я надеюсь на это, но вот не будут ли западные страны пытаться задействовать или вовлечь технический секретариат в свои неблаговидные планы по организации химических провокаций на Украине", - сказал РИА Новости Тарабрин.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что более 40 сотрудников украинских спецслужб в июне прошли в Гааге обучение по отбору проб для документирования фактов применения отравляющих веществ.Как добавил российский постпред, это было не единственное мероприятие, организованное по линии статьи 10 КЗХО."Так, ещё ранее техсекретариат провёл онлайн-курсы для 32 украинских служащих подразделений быстрого реагирования, также тренинг по обучению работе с переданным киевскому режиму средствами обнаружения токсичных химикатов. Закупка оборудования, как и проведение тренингов, осуществляется за счёт средств так называемого Добровольного фонда поддержки Украины, открытого на базе статьи 10 КЗХО", - рассказал собеседник агентства.Тарабрин отметил, что в этот фонд западные спонсоры направили порядка 3,9 миллиона евро, из которых 2,4 миллиона евро были потрачены. Что касается планов о химических провокациях со стороны ВСУ, то у РФ, как напомнил дипломат, такие данные есть.В минобороны РФ ранее сообщили, что Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе СВО. По словам генерала Кириллова, после провокации Киева будет вынесено решение о поражении РФ в правах в качестве участника Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). В ведомстве не раз отмечали, что Украина при содействии западных кураторов регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия.
https://ria.ru/20241014/ozkho-1978034375.html
https://ria.ru/20241010/khimoruzhie-1977315813.html
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в мире, россия, украина, нидерланды, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия
В мире, Россия, Украина, Нидерланды, Владимир Тарабрин, Организация по запрещению химического оружия
Россия надеется, что Запад не будет вовлекать ОЗХО в провокации на Украине

РФ надеется, что Запад не будет вовлекать ОЗХО в химпровокации на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 14 окт — РИА Новости. Россия надеется, что западные страны не будут пытаться вовлечь техсекретариат Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) в свои планы по организации провокаций с применением химического оружия на Украине, заявил РИА Новости постпред РФ при ОЗХО, российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.
"Надо сказать, что техсекретарат не скрывает своих планов и далее оказывает Украине поддержку по линии статьи 10 КЗХО (о помощи и защите от химоружия), при этом всячески оговаривается, что делается это по просьбе украинской стороны. Сам он никакой инициативы в этом не проявляет. В принципе, это соответствует положениям Конвенции, но здесь, конечно, возникает вопрос в том, насколько честно техсекретариат будет выполнять свои функции. Я надеюсь на это, но вот не будут ли западные страны пытаться задействовать или вовлечь технический секретариат в свои неблаговидные планы по организации химических провокаций на Украине", - сказал РИА Новости Тарабрин.
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Россия будет добиваться своего переизбрания в исполнительный совет ОЗХО
Вчера, 21:08
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что более 40 сотрудников украинских спецслужб в июне прошли в Гааге обучение по отбору проб для документирования фактов применения отравляющих веществ.
Как добавил российский постпред, это было не единственное мероприятие, организованное по линии статьи 10 КЗХО.
"Так, ещё ранее техсекретариат провёл онлайн-курсы для 32 украинских служащих подразделений быстрого реагирования, также тренинг по обучению работе с переданным киевскому режиму средствами обнаружения токсичных химикатов. Закупка оборудования, как и проведение тренингов, осуществляется за счёт средств так называемого Добровольного фонда поддержки Украины, открытого на базе статьи 10 КЗХО", - рассказал собеседник агентства.
Тарабрин отметил, что в этот фонд западные спонсоры направили порядка 3,9 миллиона евро, из которых 2,4 миллиона евро были потрачены. Что касается планов о химических провокациях со стороны ВСУ, то у РФ, как напомнил дипломат, такие данные есть.
В минобороны РФ ранее сообщили, что Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе СВО. По словам генерала Кириллова, после провокации Киева будет вынесено решение о поражении РФ в правах в качестве участника Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). В ведомстве не раз отмечали, что Украина при содействии западных кураторов регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Посольство России в США предупредило о планах Киева по применению химоружия
10 октября, 04:34
 
В миреРоссияУкраинаНидерландыВладимир ТарабринОрганизация по запрещению химического оружия
 
 
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