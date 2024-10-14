https://ria.ru/20241014/bezopasnost-1978040026.html

Россия надеется, что Запад не будет вовлекать ОЗХО в провокации на Украине

Россия надеется, что Запад не будет вовлекать ОЗХО в провокации на Украине - РИА Новости, 14.10.2024

Россия надеется, что Запад не будет вовлекать ОЗХО в провокации на Украине

Россия надеется, что западные страны не будут пытаться вовлечь техсекретариат Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) в свои планы по организации провокаций... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T22:19

2024-10-14T22:19

2024-10-14T22:40

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владимир тарабрин

организация по запрещению химического оружия

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ГААГА, 14 окт — РИА Новости. Россия надеется, что западные страны не будут пытаться вовлечь техсекретариат Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) в свои планы по организации провокаций с применением химического оружия на Украине, заявил РИА Новости постпред РФ при ОЗХО, российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин."Надо сказать, что техсекретарат не скрывает своих планов и далее оказывает Украине поддержку по линии статьи 10 КЗХО (о помощи и защите от химоружия), при этом всячески оговаривается, что делается это по просьбе украинской стороны. Сам он никакой инициативы в этом не проявляет. В принципе, это соответствует положениям Конвенции, но здесь, конечно, возникает вопрос в том, насколько честно техсекретариат будет выполнять свои функции. Я надеюсь на это, но вот не будут ли западные страны пытаться задействовать или вовлечь технический секретариат в свои неблаговидные планы по организации химических провокаций на Украине", - сказал РИА Новости Тарабрин.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что более 40 сотрудников украинских спецслужб в июне прошли в Гааге обучение по отбору проб для документирования фактов применения отравляющих веществ.Как добавил российский постпред, это было не единственное мероприятие, организованное по линии статьи 10 КЗХО."Так, ещё ранее техсекретариат провёл онлайн-курсы для 32 украинских служащих подразделений быстрого реагирования, также тренинг по обучению работе с переданным киевскому режиму средствами обнаружения токсичных химикатов. Закупка оборудования, как и проведение тренингов, осуществляется за счёт средств так называемого Добровольного фонда поддержки Украины, открытого на базе статьи 10 КЗХО", - рассказал собеседник агентства.Тарабрин отметил, что в этот фонд западные спонсоры направили порядка 3,9 миллиона евро, из которых 2,4 миллиона евро были потрачены. Что касается планов о химических провокациях со стороны ВСУ, то у РФ, как напомнил дипломат, такие данные есть.В минобороны РФ ранее сообщили, что Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе СВО. По словам генерала Кириллова, после провокации Киева будет вынесено решение о поражении РФ в правах в качестве участника Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). В ведомстве не раз отмечали, что Украина при содействии западных кураторов регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия.

https://ria.ru/20241014/ozkho-1978034375.html

https://ria.ru/20241010/khimoruzhie-1977315813.html

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в мире, россия, украина, нидерланды, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия