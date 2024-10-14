https://ria.ru/20241014/banki-1977866693.html

Банки не планируют изменение ставок по вкладам до решения ЦБ

Банки не планируют изменение ставок по вкладам до решения ЦБ - РИА Новости, 14.10.2024

Банки не планируют изменение ставок по вкладам до решения ЦБ

Банки в РФ в настоящее время предлагают максимальные ставки по рублевым вкладам около 20% и не планируют изменять ставки по вкладам до ближайшего решения ЦБ РФ... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T00:25

2024-10-14T00:25

2024-10-14T00:25

россия

центральный банк рф (цб рф)

почта банк

абсолют банк

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972520677_0:14:3118:1768_1920x0_80_0_0_38ae2a1ff27693c3c3b1678bb05eea6a.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Банки в РФ в настоящее время предлагают максимальные ставки по рублевым вкладам около 20% и не планируют изменять ставки по вкладам до ближайшего решения ЦБ РФ по ключевой ставке, сообщили РИА Новости в опрошенных кредитных организациях. Перед сентябрьским заседанием совета директоров Банка России многие российские банки подняли ставки по вкладам, а после повышения ключевой ставки 13 сентября до 19% также многие заявили о планах их увеличить. Так, уже в начале октября средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады сентября, согласно материалам Банка России, выросла на 0,72 процентного пункта и достигла 18,71% годовых. "Возможность дальнейшего повышения ставок по сберегательным продуктам банки будут рассматривать, исходя из конъюнктуры рынка и потребности в ликвидности. При росте ключевой ставки до конца года доходность по накопительным продуктам будет также увеличиваться. Также мы не исключаем дальнейшего повышения ставок по депозитам и накопительным счетам в разгар высокого сезона – во второй половине четвертого квартала", - сказала пресс-служба ВТБ. О том, что изменение ставок до заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке не планируется или пока не рассматривается, сообщили в "Абсолют банке", банке "Дом.РФ", а также банках "Зенит", "Новиком" и РНКБ. При этом пресс-служба банка "Новиком" добавила, что тем не менее, в случае значительных рыночных изменений, "готовы оперативно на них отреагировать". Также и "Абсолют банк" уточнил, что следит за динамикой рынка, макроэкономическими показателями и основными индикаторами рынка и "в соответствии с условиями" принимает решение "о необходимости корректировки". Начальник управления депозитных продуктов "Ренессанс банка" Ашот Симонян отметил, что ситуация меняется динамично, поэтому "возможно принятие решения об изменении, но сегодня говорить об этом преждевременно". В свою очередь, пресс-служба Совкомбанка заявила, что банк будет исходить из ситуации на рынке. "Рынок ждет увеличения ключевой ставки на предстоящем заседании ЦБ. "Почта банк" принял решение уже сейчас дать клиентам наиболее выгодные предложения, чтобы вне зависимости от дальнейших шагов ЦБ клиенты могли зафиксировать высокую доходность по сберегательным продуктам", - подчеркнул зампред правления "Почта банка" Алексей Охорзин. Максимальная ставка из опрошенных банков оказалась у Совкомбанка (повысил по срочным вкладам с 9 октября) - 24% при выполнении определенных условий. У Россельхозбанка ставка по вкладам после повышения 10 октября составила 22%. Ставка 21% доступна в банках ВТБ (по краткосрочным депозитам в рублях на 3-6 месяцев банк ее повысил 4 октября и по долгосрочным вкладам от 1 года – в конце сентября) и "Почта банке" (по вкладу "Добро пожаловать" на 9 месяцев повысил с 27 сентября, по краткосрочным вкладам на 6 месяцев - с 10 октября). Ставку 20,7% с 8 октября предлагает банк "Дом.РФ", 20,25% с 21 сентября - "Ренессанс банк", 19,5% - с 17 сентября "Абсолют банк" и с 1 октября - банк "Новиком". Также и у банка "Уралсиб" максимальная базовая ставка с 11 октября составила 19,5%. Банк "Зенит" повысил ставки по вкладам со 2 октября и максимальная теперь составляет 19,25%. Максимальные ставки у Т-Банка находятся на уровне 18,38% у непополняемых вкладов со 2 октября, у РНКБ (входит в группу ВТБ) максимальная ставка по вкладам составила 17,4%, последнее повышение было 19 сентября. По юаневым вкладам максимальная ставка у ВТБ составляет 8% годовых, у банка "Зенит" – 6,5%, у банка "Уралсиб" максимальная базовая ставка - 6,31%, у РНКБ ставка на уровне 2%. Максимальная доходность по юаневым вкладам у банка "Новиком" и "Абсолют банка" - 5%, а у банка "Уралсиб" - 6,5% с учётом капитализации процентов, сообщили в кредитных организациях. В Совкомбанке максимальная ставка по вкладам в долларах составляет 3%, а в евро – 1,6%.

https://ria.ru/20241002/stavka-1975918002.html

https://ria.ru/20240913/tsb-1972566423.html

https://ria.ru/20240712/rossiya-1959141202.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), почта банк, абсолют банк, экономика