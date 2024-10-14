Рейтинг@Mail.ru
В московском тоннеле столкнулись два автомобиля - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:48 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/avariya-1978027459.html
В московском тоннеле столкнулись два автомобиля
В московском тоннеле столкнулись два автомобиля - РИА Новости, 14.10.2024
В московском тоннеле столкнулись два автомобиля
Два автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T19:48
2024-10-14T19:48
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717615_0:8:3626:2048_1920x0_80_0_0_62c53de2e8baafa440b778c2b67603cd.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. "На внешней стороне ТТК (в Лефортовском тоннеле) произошло столкновение двух автомобилей", - говорится в сообщении. Как добавили в департаменте транспорта столицы, на месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Также движение в районе ДТП затруднено.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717615_619:0:3350:2048_1920x0_80_0_0_15395773cdd07a2a807945161b63d439.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В московском тоннеле столкнулись два автомобиля

В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись два автомобиля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"На внешней стороне ТТК (в Лефортовском тоннеле) произошло столкновение двух автомобилей", - говорится в сообщении.
Как добавили в департаменте транспорта столицы, на месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Также движение в районе ДТП затруднено.
На месте ДТП в Шиловском районе Рязанской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Крупные ДТП в России в 2024 году
18 июня, 13:00
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала