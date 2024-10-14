https://ria.ru/20241014/avariya-1978027459.html

В московском тоннеле столкнулись два автомобиля

В московском тоннеле столкнулись два автомобиля - РИА Новости, 14.10.2024

В московском тоннеле столкнулись два автомобиля

Два автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T19:48

2024-10-14T19:48

2024-10-14T19:48

происшествия

москва

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. "На внешней стороне ТТК (в Лефортовском тоннеле) произошло столкновение двух автомобилей", - говорится в сообщении. Как добавили в департаменте транспорта столицы, на месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Также движение в районе ДТП затруднено.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва