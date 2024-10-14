https://ria.ru/20241014/arhangelsk-1978033216.html

В Архангельске задержали мужчину, распылившего огнетушитель в автобусе

В Архангельске задержали мужчину, распылившего огнетушитель в автобусе - РИА Новости, 14.10.2024

В Архангельске задержали мужчину, распылившего огнетушитель в автобусе

Полиция в Архангельске задержала мужчину, который зайдя со знакомой в автобус, распылил огнетушитель, разбил стекла, а женщину удерживал некоторое время,... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T20:53

2024-10-14T20:53

2024-10-14T20:54

происшествия

архангельск

архангельская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg

МУРМАНСК, 14 окт – РИА Новости. Полиция в Архангельске задержала мужчину, который зайдя со знакомой в автобус, распылил огнетушитель, разбил стекла, а женщину удерживал некоторое время, сообщили в пресс-службе УМВД по Архангельской области. Инцидент произошел в понедельник днем в маршрутном автобусе в Архангельске, сообщение в полицию поступило около 15.30. "По предварительным данным, мужчина распылил находившийся в транспортном средстве огнетушитель, разбил несколько стекол и некоторое время удерживал женщину", - говорится в сообщении. Как отмечает УМВД, злоумышленник был задержан на месте сотрудниками Росгвардии и передан прибывшему наряду полиции. По имеющейся у ведомства информации, женщина, которую мужчина удерживал, является его знакомой. Она зашла в автобус вместе с дебоширом, а после скрылась с места происшествия, женщину разыскивают, добавили в полиции. "На месте работает следственно-оперативная группа. Опрашиваются очевидцы произошедшего", - добавили в ведомстве. Как рассказали в компании "Рико", которая занимается пассажирскими перевозками, в 15.26 мужчина, находясь в неадекватном состоянии, "предположительно под действием психотропных наркотических веществ", разгромил автобус маршрута №43. "Он зашёл в автобус вместе с девушкой, они оплатили проезд, как обычно. Внезапно у мужчины начались галлюцинации — он вырвал огнетушитель и распылил содержимое по салону. Пассажиры выбежали на остановке. Водитель незамедлительно вызвал полицию и скорую помощь", - пояснили в компании. Росгвардия приехала быстро, но мужчина успел разбить молотком безопасности четыре стекла с обеих сторон, лампы, разломать потолок, пытаясь выбраться из автобуса с открытыми дверьми, удерживая и прикрывая свою девушку, добавили в компании, которой принадлежит автобус.

https://ria.ru/20240329/delo-1936758246.html

https://ria.ru/20240311/muzhchina-1932322075.html

архангельск

архангельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, архангельск, архангельская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)