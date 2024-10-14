https://ria.ru/20241014/antibiotiki-1977888804.html
Росздравнадзор опроверг сообщения о проблемах с антибиотиками
Росздравнадзор опроверг сообщения о проблемах с антибиотиками - РИА Новости, 14.10.2024
Росздравнадзор опроверг сообщения о проблемах с антибиотиками
Информация о проблемах с антибактериальными препаратами в ряде регионов России не соответствует действительности, лекарства доступны в лечебной и аптечной сети, РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T09:15
2024-10-14T09:15
2024-10-14T09:15
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здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Информация о проблемах с антибактериальными препаратами в ряде регионов России не соответствует действительности, лекарства доступны в лечебной и аптечной сети, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. Ранее газета "Известия" сообщила, что из аптек почти трети регионов России пропал препарат с действующим веществом рокситромицин, также в региональных аптеках не хватает препаратов с действующими веществами азитромицин, кларитромицин и эритромицин. "Приведенная информация не соответствует действительности, антибактериальные препараты доступны в лечебной и аптечной сети, в том числе в регионах, упомянутых в статье", - говорится в сообщении. По всем указанным препаратам отмечается стабильный ввод в гражданский оборот производителями и импортерами на уровне среднегодовых значений прошлых лет, подчеркнули в ведомстве. Так, за 9 месяцев текущего года в гражданский оборот введено более 28,5 миллиона упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием азитромицин, а за весь 2023 год 29,1 миллиона, по препарату кларитромицин - 4,8 миллиона упаковок препаратов, а за 2023 год - 4,2 миллиона упаковок, отметили в пресс-службе.
https://ri.ria.ru/20241008/nauka-1976369548.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Росздравнадзор опроверг сообщения о проблемах с антибиотиками
Росздравнадзор опроверг сообщения о проблемах с антибиотиками в регионах
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Информация о проблемах с антибактериальными препаратами в ряде регионов России не соответствует действительности, лекарства доступны в лечебной и аптечной сети, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
Ранее газета "Известия" сообщила, что из аптек почти трети регионов России пропал препарат с действующим веществом рокситромицин, также в региональных аптеках не хватает препаратов с действующими веществами азитромицин, кларитромицин и эритромицин.
«
"Приведенная информация не соответствует действительности, антибактериальные препараты доступны в лечебной и аптечной сети, в том числе в регионах, упомянутых в статье", - говорится в сообщении.
По всем указанным препаратам отмечается стабильный ввод в гражданский оборот производителями и импортерами на уровне среднегодовых значений прошлых лет, подчеркнули в ведомстве. Так, за 9 месяцев текущего года в гражданский оборот введено более 28,5 миллиона упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием азитромицин, а за весь 2023 год 29,1 миллиона, по препарату кларитромицин - 4,8 миллиона упаковок препаратов, а за 2023 год - 4,2 миллиона упаковок, отметили в пресс-службе.