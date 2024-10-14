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Три фуры гуманитарной помощи отправили жителям Курской области с Алтая - РИА Новости, 14.10.2024
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Надежные люди
 
16:45 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/altay-1977984322.html
Три фуры гуманитарной помощи отправили жителям Курской области с Алтая
Три фуры гуманитарной помощи отправили жителям Курской области с Алтая - РИА Новости, 14.10.2024
Три фуры гуманитарной помощи отправили жителям Курской области с Алтая
Три фуры гуманитарной помощи отправили жителям Курской области из Алтайского края, сообщил губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T16:45
2024-10-14T16:45
надежные люди
курская область
алтайский край
виктор томенко
республика алтай
сво
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БАРНАУЛ, 14 окт – РИА Новости. Три фуры гуманитарной помощи отправили жителям Курской области из Алтайского края, сообщил губернатор Виктор Томенко. "Очередной гуманитарный груз — уже третий — отправили сегодня из нашего Алтайского края в Курскую область. Продукты питания от круп и макарон до чая и сладостей. Теплые вещи, постельное белье и многое другое, собранное в рамках акции "Мы вместе"… Всего получилось три фуры", - написал Томенко в своем Telegram-канале. Он отметил, что к сбору необходимых вещей подключились и крупные предприятия, и небольшие компании, и просто неравнодушные жители края.
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курская область
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курская область, алтайский край, виктор томенко, республика алтай, сво
Надежные люди, Курская область, Алтайский край, Виктор Томенко, Республика Алтай, СВО

Три фуры гуманитарной помощи отправили жителям Курской области с Алтая

© Фото : пресс-служба губернатора Алтайского краяТри фуры гуманитарной помощи отправили жителям Курской области с Алтая
Три фуры гуманитарной помощи отправили жителям Курской области с Алтая - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Алтайского края
Три фуры гуманитарной помощи отправили жителям Курской области с Алтая
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БАРНАУЛ, 14 окт – РИА Новости. Три фуры гуманитарной помощи отправили жителям Курской области из Алтайского края, сообщил губернатор Виктор Томенко.
"Очередной гуманитарный груз — уже третий — отправили сегодня из нашего Алтайского края в Курскую область. Продукты питания от круп и макарон до чая и сладостей. Теплые вещи, постельное белье и многое другое, собранное в рамках акции "Мы вместе"… Всего получилось три фуры", - написал Томенко в своем Telegram-канале.
Он отметил, что к сбору необходимых вещей подключились и крупные предприятия, и небольшие компании, и просто неравнодушные жители края.
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Надежные людиКурская областьАлтайский крайВиктор ТоменкоРеспублика АлтайСВО
 
 
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