https://ria.ru/20241014/altay-1977984322.html

Три фуры гуманитарной помощи отправили жителям Курской области с Алтая

Три фуры гуманитарной помощи отправили жителям Курской области с Алтая - РИА Новости, 14.10.2024

Три фуры гуманитарной помощи отправили жителям Курской области с Алтая

Три фуры гуманитарной помощи отправили жителям Курской области из Алтайского края, сообщил губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T16:45

2024-10-14T16:45

2024-10-14T16:45

надежные люди

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виктор томенко

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БАРНАУЛ, 14 окт – РИА Новости. Три фуры гуманитарной помощи отправили жителям Курской области из Алтайского края, сообщил губернатор Виктор Томенко. "Очередной гуманитарный груз — уже третий — отправили сегодня из нашего Алтайского края в Курскую область. Продукты питания от круп и макарон до чая и сладостей. Теплые вещи, постельное белье и многое другое, собранное в рамках акции "Мы вместе"… Всего получилось три фуры", - написал Томенко в своем Telegram-канале. Он отметил, что к сбору необходимых вещей подключились и крупные предприятия, и небольшие компании, и просто неравнодушные жители края.

https://ria.ru/20240912/pomosch-1972245127.html

курская область

алтайский край

республика алтай

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курская область, алтайский край, виктор томенко, республика алтай, сво