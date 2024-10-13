https://ria.ru/20241013/zhurnalisty-1977841554.html
Украинские журналисты рассказали о давлении со стороны властей
Украинские журналисты рассказали о давлении со стороны властей - РИА Новости, 13.10.2024
Украинские журналисты рассказали о давлении со стороны властей
Украинская организация "Комиссия по журналистской этике" после давления на СМИ с стране со стороны офиса Владимира Зеленского заявила, что такая политика... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T16:34
2024-10-13T16:34
2024-10-13T16:34
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Украинская организация "Комиссия по журналистской этике" после давления на СМИ с стране со стороны офиса Владимира Зеленского заявила, что такая политика властей препятствует поставкам западной помощи и потребовала от Зеленского вмешаться в ситуацию и принять меры по прекращению дискриминации журналистов. Издание "Украинская правда" 9 октября публично заявило о систематическом давлении со стороны офиса Зеленского и попытках вмешательства в редакционную политику. "Комиссия по журналистской этике заявляет решительный протест против попыток представителей власти повлиять на журналистов и ограничить свободу слова… Комиссия по журналистской этике выражает свою поддержку коллегам из "Украинской правды" - издания, известного своими резонансными расследованиями, в том числе действий представителей действующей власти. Мы осуждаем любое препятствование законной деятельности редакций и журналистов, свободному обмену мнениями и распространению общественно важной информации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации. Украинские власти, по данным представителей организации, в последнее время вмешиваются в базовые принципы работы независимых медиа, оправдывая это военным положением, потребностями фронта, необходимостью придерживаться единой информационной политики в стране во время конфликта. "Однако ограничение равного доступа журналистов к информации, попытки финансового воздействия на медийщиков никаким образом не помогут Украине одержать победу... Напротив, попытки давить на журналистов дают негативный сигнал западным партнерам Украины, затрудняют получение военной и финансовой помощи стране. Этим заявлением комиссия по журналистской этике публично обращается к Владимиру Зеленскому с требованием вмешаться в ситуацию и принять меры для прекращения давления на работу журналистов на Украине. Власть должна обеспечить равный доступ к информации всех украинских медийщиков, независимо от их редакционной политики", - подытожили в комиссии. Журналисты издания "Украинская правда" заявляли, что офис Зеленского систематически блокирует общение представителей власти с сотрудниками редакции и давит на рекламодателей, сотрудничающих с изданием, чтобы лишить его финансирования. Отмечается, что и сам Зеленский допускает "откровенно эмоциональные" высказывания в адрес журналистов "Украинской правды" в прямом эфире. Такую политику офиса Зеленского в редакции издания расценивают как попытку повлиять на редакционную политику "Украинской правды" и обещают публично освещать такие попытки на международном уровне, отмечается в публикации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241009/klichko-1977305275.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
Украинские журналисты рассказали о давлении со стороны властей
Украинские журналисты потребовали от Зеленского прекратить дискриминацию СМИ
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Украинская организация "Комиссия по журналистской этике" после давления на СМИ с стране со стороны офиса Владимира Зеленского заявила, что такая политика властей препятствует поставкам западной помощи и потребовала от Зеленского вмешаться в ситуацию и принять меры по прекращению дискриминации журналистов.
Издание "Украинская правда" 9 октября публично заявило о систематическом давлении со стороны офиса Зеленского и попытках вмешательства в редакционную политику.
"Комиссия по журналистской этике заявляет решительный протест против попыток представителей власти повлиять на журналистов и ограничить свободу слова… Комиссия по журналистской этике выражает свою поддержку коллегам из "Украинской правды" - издания, известного своими резонансными расследованиями, в том числе действий представителей действующей власти. Мы осуждаем любое препятствование законной деятельности редакций и журналистов, свободному обмену мнениями и распространению общественно важной информации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
Украинские власти, по данным представителей организации, в последнее время вмешиваются в базовые принципы работы независимых медиа, оправдывая это военным положением, потребностями фронта, необходимостью придерживаться единой информационной политики в стране во время конфликта.
"Однако ограничение равного доступа журналистов к информации, попытки финансового воздействия на медийщиков никаким образом не помогут Украине
одержать победу... Напротив, попытки давить на журналистов дают негативный сигнал западным партнерам Украины, затрудняют получение военной и финансовой помощи стране. Этим заявлением комиссия по журналистской этике публично обращается к Владимиру Зеленскому с требованием вмешаться в ситуацию и принять меры для прекращения давления на работу журналистов на Украине. Власть должна обеспечить равный доступ к информации всех украинских медийщиков, независимо от их редакционной политики", - подытожили в комиссии.
Журналисты издания "Украинская правда" заявляли, что офис Зеленского систематически блокирует общение представителей власти с сотрудниками редакции и давит на рекламодателей, сотрудничающих с изданием, чтобы лишить его финансирования. Отмечается, что и сам Зеленский допускает "откровенно эмоциональные" высказывания в адрес журналистов "Украинской правды" в прямом эфире.
Такую политику офиса Зеленского в редакции издания расценивают как попытку повлиять на редакционную политику "Украинской правды" и обещают публично освещать такие попытки на международном уровне, отмечается в публикации.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США
и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании
, Германии
, Италии
и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.