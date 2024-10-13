https://ria.ru/20241013/zhemchuzhnaja-1977817000.html

Жемчужная опровергла сообщения о перенесенном ею инсульте

Жемчужная опровергла сообщения о перенесенном ею инсульте - РИА Новости, 13.10.2024

Жемчужная опровергла сообщения о перенесенном ею инсульте

Народная артистка России, актриса московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн" Екатерина Жемчужная опровергла РИА Новости сообщения о... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T11:40

2024-10-13T11:40

2024-10-13T11:44

культура

россия

ромэн

культура

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Народная артистка России, актриса московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн" Екатерина Жемчужная опровергла РИА Новости сообщения о перенесенном ей инсульте, отметив, что она "на ногах" и у неё всё нормально. Ранее СМИ сообщали, что Жемчужная якобы перенесла летом инсульт и сейчас проходит реабилитацию. "Ничего нет. Я на ногах, хожу, всё нормально. Сейчас смотрю в окно на золотую осень", - сказала собеседница агентства на вопрос о том, действительно ли у неё был инсульт.

https://ria.ru/20240808/nevrolog-1964800310.html

россия

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Дарья Буймова

россия, ромэн , культура