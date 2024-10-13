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Жемчужная опровергла сообщения о перенесенном ею инсульте - РИА Новости, 13.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:40 13.10.2024 (обновлено: 11:44 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/zhemchuzhnaja-1977817000.html
Жемчужная опровергла сообщения о перенесенном ею инсульте
Жемчужная опровергла сообщения о перенесенном ею инсульте - РИА Новости, 13.10.2024
Жемчужная опровергла сообщения о перенесенном ею инсульте
Народная артистка России, актриса московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн" Екатерина Жемчужная опровергла РИА Новости сообщения о... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T11:40
2024-10-13T11:44
культура
россия
ромэн
культура
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Народная артистка России, актриса московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн" Екатерина Жемчужная опровергла РИА Новости сообщения о перенесенном ей инсульте, отметив, что она "на ногах" и у неё всё нормально. Ранее СМИ сообщали, что Жемчужная якобы перенесла летом инсульт и сейчас проходит реабилитацию. "Ничего нет. Я на ногах, хожу, всё нормально. Сейчас смотрю в окно на золотую осень", - сказала собеседница агентства на вопрос о том, действительно ли у неё был инсульт.
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россия, ромэн , культура
Культура, Россия, Ромэн , Культура
Жемчужная опровергла сообщения о перенесенном ею инсульте

Актриса Екатерина Жемчужная опровергла сообщения о перенесенном ей инсульте

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкАктриса театра "Ромэн" Екатерина Жемчужная
Актриса театра Ромэн Екатерина Жемчужная - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Актриса театра "Ромэн" Екатерина Жемчужная. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Народная артистка России, актриса московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн" Екатерина Жемчужная опровергла РИА Новости сообщения о перенесенном ей инсульте, отметив, что она "на ногах" и у неё всё нормально.
Ранее СМИ сообщали, что Жемчужная якобы перенесла летом инсульт и сейчас проходит реабилитацию.
"Ничего нет. Я на ногах, хожу, всё нормально. Сейчас смотрю в окно на золотую осень", - сказала собеседница агентства на вопрос о том, действительно ли у неё был инсульт.
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