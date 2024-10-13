https://ria.ru/20241013/zemlyachestvo-1977844059.html

Заседание Молодежного землячества Вологодской области прошло в Москве

Заседание Молодежного землячества Вологодской области прошло в Москве - РИА Новости, 13.10.2024

Заседание Молодежного землячества Вологодской области прошло в Москве

В представительстве Вологодской области в Москве состоялось заседание Молодежного землячества региона, идея такого формата работы с молодыми вологжанами,... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T16:56

2024-10-13T16:56

2024-10-13T16:56

вологодская область

общество

москва

вологодская область

георгий филимонов

александр поветкин

денис дворников

московская городская дума

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В представительстве Вологодской области в Москве состоялось заседание Молодежного землячества региона, идея такого формата работы с молодыми вологжанами, которые проходят обучение в столице, принадлежит губернатору Георгию Филимонову, сообщает пресс-служба губернатора области. Отмечается, что заседание прошло уже в третий раз. "Благодаря таким встречам столичная молодежь узнает о возможностях развития своего профессионального пути в родном регионе. Важно, что это не односторонний диалог - молодые люди активно включаются в обсуждение и предлагают новые проекты в сфере экономики, культуры, туризма, строительства и здравоохранения. Проводим встречи с первыми лицами Вологодчины в Москве на постоянной основе", - приводит пресс-служба слова Филимонова. Перед молодыми вологжанами, которые учатся в столичных вузах, выступили замгубернатора, олимпийский чемпион Александр Поветкин, начальник департамента внутренней политики Денис Дворников, начальник департамента образования Екатерина Целикова, а также замгубернатора, руководитель представительства Вологодской области в Москве Денис Алексеев. По данным пресс-службы, учащиеся проявляли интерес как к спортивному прошлому Поветкина, так и к особенностями текущей работы заместителя губернатора области. Каждый получил возможность сфотографироваться с чемпионом и лично поговорить с ним. В свою очередь, Целикова поделилась планами и проектами на ближайшие годы, включая систему поддержки молодых педагогов. Со стороны студенчества были высказаны предложения, которые уже взяты в работу. "С каждой новой встречей команда вологодских ребят из разных вузов Москвы сплачивается и превращается в полноценный коллектив. Это очень ценно для нас, так же, как ценно каждое предложение ребят и их желание быть вовлеченными в развитие Вологодской области", - сказал Дворников. В пресс-службе напомнили, что ранее перед вологодскими студентами московских вузов выступил заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов - внук знаменитого вологодского поэта Сергея Орлова.

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вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, вологодская область, георгий филимонов, александр поветкин, денис дворников, московская городская дума