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Заседание Молодежного землячества Вологодской области прошло в Москве - РИА Новости, 13.10.2024
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Вологодская область
 
16:56 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/zemlyachestvo-1977844059.html
Заседание Молодежного землячества Вологодской области прошло в Москве
Заседание Молодежного землячества Вологодской области прошло в Москве - РИА Новости, 13.10.2024
Заседание Молодежного землячества Вологодской области прошло в Москве
В представительстве Вологодской области в Москве состоялось заседание Молодежного землячества региона, идея такого формата работы с молодыми вологжанами,... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T16:56
2024-10-13T16:56
вологодская область
общество
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георгий филимонов
александр поветкин
денис дворников
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В представительстве Вологодской области в Москве состоялось заседание Молодежного землячества региона, идея такого формата работы с молодыми вологжанами, которые проходят обучение в столице, принадлежит губернатору Георгию Филимонову, сообщает пресс-служба губернатора области. Отмечается, что заседание прошло уже в третий раз. "Благодаря таким встречам столичная молодежь узнает о возможностях развития своего профессионального пути в родном регионе. Важно, что это не односторонний диалог - молодые люди активно включаются в обсуждение и предлагают новые проекты в сфере экономики, культуры, туризма, строительства и здравоохранения. Проводим встречи с первыми лицами Вологодчины в Москве на постоянной основе", - приводит пресс-служба слова Филимонова. Перед молодыми вологжанами, которые учатся в столичных вузах, выступили замгубернатора, олимпийский чемпион Александр Поветкин, начальник департамента внутренней политики Денис Дворников, начальник департамента образования Екатерина Целикова, а также замгубернатора, руководитель представительства Вологодской области в Москве Денис Алексеев. По данным пресс-службы, учащиеся проявляли интерес как к спортивному прошлому Поветкина, так и к особенностями текущей работы заместителя губернатора области. Каждый получил возможность сфотографироваться с чемпионом и лично поговорить с ним. В свою очередь, Целикова поделилась планами и проектами на ближайшие годы, включая систему поддержки молодых педагогов. Со стороны студенчества были высказаны предложения, которые уже взяты в работу. "С каждой новой встречей команда вологодских ребят из разных вузов Москвы сплачивается и превращается в полноценный коллектив. Это очень ценно для нас, так же, как ценно каждое предложение ребят и их желание быть вовлеченными в развитие Вологодской области", - сказал Дворников. В пресс-службе напомнили, что ранее перед вологодскими студентами московских вузов выступил заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов - внук знаменитого вологодского поэта Сергея Орлова.
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общество, москва, вологодская область, георгий филимонов, александр поветкин, денис дворников, московская городская дума
Вологодская область, Общество, Москва, Вологодская область, Георгий Филимонов, Александр Поветкин, Денис Дворников, Московская городская дума

Заседание Молодежного землячества Вологодской области прошло в Москве

© РИА Новости / Роман Галкин | Перейти в медиабанкГород Вологда
Город Вологда - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Роман Галкин
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В представительстве Вологодской области в Москве состоялось заседание Молодежного землячества региона, идея такого формата работы с молодыми вологжанами, которые проходят обучение в столице, принадлежит губернатору Георгию Филимонову, сообщает пресс-служба губернатора области.
Отмечается, что заседание прошло уже в третий раз.
«
"Благодаря таким встречам столичная молодежь узнает о возможностях развития своего профессионального пути в родном регионе. Важно, что это не односторонний диалог - молодые люди активно включаются в обсуждение и предлагают новые проекты в сфере экономики, культуры, туризма, строительства и здравоохранения. Проводим встречи с первыми лицами Вологодчины в Москве на постоянной основе", - приводит пресс-служба слова Филимонова.
Перед молодыми вологжанами, которые учатся в столичных вузах, выступили замгубернатора, олимпийский чемпион Александр Поветкин, начальник департамента внутренней политики Денис Дворников, начальник департамента образования Екатерина Целикова, а также замгубернатора, руководитель представительства Вологодской области в Москве Денис Алексеев.
По данным пресс-службы, учащиеся проявляли интерес как к спортивному прошлому Поветкина, так и к особенностями текущей работы заместителя губернатора области. Каждый получил возможность сфотографироваться с чемпионом и лично поговорить с ним.
В свою очередь, Целикова поделилась планами и проектами на ближайшие годы, включая систему поддержки молодых педагогов. Со стороны студенчества были высказаны предложения, которые уже взяты в работу.
«
"С каждой новой встречей команда вологодских ребят из разных вузов Москвы сплачивается и превращается в полноценный коллектив. Это очень ценно для нас, так же, как ценно каждое предложение ребят и их желание быть вовлеченными в развитие Вологодской области", - сказал Дворников.
В пресс-службе напомнили, что ранее перед вологодскими студентами московских вузов выступил заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов - внук знаменитого вологодского поэта Сергея Орлова.
 
Вологодская областьОбществоМоскваВологодская областьГеоргий ФилимоновАлександр ПоветкинДенис ДворниковМосковская городская дума
 
 
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