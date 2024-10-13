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"Реально провоцирует". В Киеве набросились на Зеленского - РИА Новости, 13.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:40 13.10.2024 (обновлено: 22:16 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/zelenskiy-1977859749.html
"Реально провоцирует". В Киеве набросились на Зеленского
"Реально провоцирует". В Киеве набросились на Зеленского - РИА Новости, 13.10.2024
"Реально провоцирует". В Киеве набросились на Зеленского
Владимир Зеленский своим поведением ставит мир на грань третьей мировой войны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T21:40
2024-10-13T22:16
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
олег соскин
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский своим поведением ставит мир на грань третьей мировой войны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube."Зеленский реально провоцирует начало третьей мировой войны своими действиями" — сказал он.Эксперт отметил, что глава киевского режима полностью утратил ощущение реальности и им завладело чувство безнаказанности."Такое впечатление, что Зеленский считает, что с ним вообще ничего случиться не может и он вообще может вытворять что угодно", — резюмировал аналитик.На этой неделе Владимир Зеленский отправился с визитом в Европу, чтобы убедить европейских лидеров принять Украину в НАТО, поставлять больше оружия, разрешить удары вглубь России и объявить обо всем этом до выборов в США.В последние месяцы на Западе ведутся дискуссии по поводу отмены запрета для Украины наносить удары западным оружием вглубь территории России. Как отметил президент Владимир Путин, если Запад даст Киеву такое разрешение, это существенно изменит суть конфликта и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — напрямую воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20241013/ukraina-1977849846.html
https://ria.ru/20241013/stoltenberg-1977853520.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, олег соскин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Олег Соскин
"Реально провоцирует". В Киеве набросились на Зеленского

Соскин: Зеленский может развязать третью мировую войну

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский своим поведением ставит мир на грань третьей мировой войны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.
"Зеленский реально провоцирует начало третьей мировой войны своими действиями" — сказал он.
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Эксперт отметил, что глава киевского режима полностью утратил ощущение реальности и им завладело чувство безнаказанности.
«
"Такое впечатление, что Зеленский считает, что с ним вообще ничего случиться не может и он вообще может вытворять что угодно", — резюмировал аналитик.
На этой неделе Владимир Зеленский отправился с визитом в Европу, чтобы убедить европейских лидеров принять Украину в НАТО, поставлять больше оружия, разрешить удары вглубь России и объявить обо всем этом до выборов в США.
В последние месяцы на Западе ведутся дискуссии по поводу отмены запрета для Украины наносить удары западным оружием вглубь территории России. Как отметил президент Владимир Путин, если Запад даст Киеву такое разрешение, это существенно изменит суть конфликта и будет означать, что члены НАТОСША и европейские страны — напрямую воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, подчеркнул глава государства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийОлег Соскин
 
 
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