https://ria.ru/20241013/zelenskiy-1977859749.html

"Реально провоцирует". В Киеве набросились на Зеленского

"Реально провоцирует". В Киеве набросились на Зеленского - РИА Новости, 13.10.2024

"Реально провоцирует". В Киеве набросились на Зеленского

Владимир Зеленский своим поведением ставит мир на грань третьей мировой войны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T21:40

2024-10-13T21:40

2024-10-13T22:16

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

владимир зеленский

олег соскин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557090_0:33:3071:1760_1920x0_80_0_0_b81cc86d73ddd2b5beabefe84b7b0621.jpg

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский своим поведением ставит мир на грань третьей мировой войны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube."Зеленский реально провоцирует начало третьей мировой войны своими действиями" — сказал он.Эксперт отметил, что глава киевского режима полностью утратил ощущение реальности и им завладело чувство безнаказанности."Такое впечатление, что Зеленский считает, что с ним вообще ничего случиться не может и он вообще может вытворять что угодно", — резюмировал аналитик.На этой неделе Владимир Зеленский отправился с визитом в Европу, чтобы убедить европейских лидеров принять Украину в НАТО, поставлять больше оружия, разрешить удары вглубь России и объявить обо всем этом до выборов в США.В последние месяцы на Западе ведутся дискуссии по поводу отмены запрета для Украины наносить удары западным оружием вглубь территории России. Как отметил президент Владимир Путин, если Запад даст Киеву такое разрешение, это существенно изменит суть конфликта и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — напрямую воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20241013/ukraina-1977849846.html

https://ria.ru/20241013/stoltenberg-1977853520.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, владимир зеленский, олег соскин