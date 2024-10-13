https://ria.ru/20241013/zelenskiy-1977805185.html

"Новая карта". На Западе рассказали, чего может Зеленский ждать от России

"Новая карта". На Западе рассказали, чего может Зеленский ждать от России - РИА Новости, 13.10.2024

"Новая карта". На Западе рассказали, чего может Зеленский ждать от России

В случае участия представителей России в возможном саммите мира по Украине Владимиру Зеленскому вручат новую карту страны, заявил ирландский журналист Чей Боуз... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T09:21

2024-10-13T09:21

2024-10-13T15:36

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В случае участия представителей России в возможном саммите мира по Украине Владимиру Зеленскому вручат новую карту страны, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Гораздо более вероятно, что Россия представит диктатору и его "штабу" новую карту Украины", — написал журналист, комментируя слова руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака о планах передать российским представителям украинский "план победы" на возможном мирном саммите.Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил РИА Новости, что замешательство киевских властей с проведением второго саммита по Украине продиктовано успехами российской армии на линии фронта.Первая конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно не логично и бесперспективно.

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