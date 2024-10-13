https://ria.ru/20241013/yug-1977819071.html

Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ

Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 13.10.2024

Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ

Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, уничтожили станцию РЭБ и склад боеприпасов, Украина потеряла до 615... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T12:10

2024-10-13T12:10

2024-10-13T12:11

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, уничтожили станцию РЭБ и склад боеприпасов, Украина потеряла до 615 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 28-й, 30-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 56-й мотопехотной бригад, 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ, 116-й и 117-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Дылеевка, Зализнянское, Орехово-Василевка, Марково, Курахово и Елизаветовка Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 615 военнослужащих, пять автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", две 122-миллиметровых гаубицы Д-30, 105-миллиметровое орудие М119 производства США и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град"."Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и склад боеприпасов", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20241013/initsiativy-1977799464.html

https://ria.ru/20241013/bloomberg-1977812487.html

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Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность