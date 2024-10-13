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Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 13.10.2024
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12:10 13.10.2024 (обновлено: 12:11 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/yug-1977819071.html
Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 13.10.2024
Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, уничтожили станцию РЭБ и склад боеприпасов, Украина потеряла до 615... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T12:10
2024-10-13T12:11
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, уничтожили станцию РЭБ и склад боеприпасов, Украина потеряла до 615 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 28-й, 30-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 56-й мотопехотной бригад, 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ, 116-й и 117-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Дылеевка, Зализнянское, Орехово-Василевка, Марково, Курахово и Елизаветовка Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 615 военнослужащих, пять автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", две 122-миллиметровых гаубицы Д-30, 105-миллиметровое орудие М119 производства США и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град"."Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и склад боеприпасов", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20241013/initsiativy-1977799464.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ

ВСУ потеряли до 615 военных в зоне ответственности группировки войск "Юг"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, уничтожили станцию РЭБ и склад боеприпасов, Украина потеряла до 615 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 28-й, 30-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 56-й мотопехотной бригад, 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ, 116-й и 117-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Дылеевка, Зализнянское, Орехово-Василевка, Марково, Курахово и Елизаветовка Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
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По данным ведомства, ВСУ потеряли до 615 военнослужащих, пять автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", две 122-миллиметровых гаубицы Д-30, 105-миллиметровое орудие М119 производства США и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".
"Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и склад боеприпасов", - добавили в Минобороны.
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