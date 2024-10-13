https://ria.ru/20241013/yaponiya-1977802692.html

Премьер Японии ответил на вопрос о своем заявлении о ядерном оружии

Премьер Японии ответил на вопрос о своем заявлении о ядерном оружии - РИА Новости, 13.10.2024

Премьер Японии ответил на вопрос о своем заявлении о ядерном оружии

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в интервью агентству Киодо пояснил, что, говоря о необходимости обсуждения идеи возможного совместного использования... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T08:40

2024-10-13T08:40

2024-10-13T08:40

в мире

япония

сигэру исиба

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ТОКИО, 13 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в интервью агентству Киодо пояснил, что, говоря о необходимости обсуждения идеи возможного совместного использования ядерного оружия, он имеет в виду "процесс принятия решения", а не совместное владение или контроль за ядерным вооружением. "Я говорю о процессе принятия решений", - цитирует его слова агентство, не приводя никаких других цитат. В сообщении также отмечается, что, говоря о совместном использовании, глава японского правительства уточнил, что это не означает совместное владение или же контроль за ядерным вооружением. Приведенные в статье Киодо слова премьер-министра Японии уже вызвали очередную волну вопросов в японском сегменте социальных сетей. Так, блогер Сакатэ задался вопросом относительно ответственности. "Он говорит, что ядерное оружие может использоваться для защиты, но он будет не в том положении, чтобы остановить это, то есть это вне его ответственности. Это не только лишено логики, но и безответственно, если принимать эти слова дословно", - отмечает блоггер. Доцент колледжа международных отношений Университета Цукубы Кадзуто Судзуки на своей странице в социальной сети X задался вопросом о том, что именно есть разделение процесса принятия решений, по мнению Исибы. Премьер-министр Японии неоднократно высказывал позицию о необходимости всесторонне изучить вопрос относительно возможности совместного использования ядерного оружия. Это, в свою очередь, вызывает резкую критику со стороны некоторых оппозиционных партий.

https://ria.ru/20240928/yaponiya-1975159293.html

https://ria.ru/20240902/japonija-1970048472.html

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, сигэру исиба