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Премьер Японии ответил на вопрос о своем заявлении о ядерном оружии - РИА Новости, 13.10.2024
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08:40 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/yaponiya-1977802692.html
Премьер Японии ответил на вопрос о своем заявлении о ядерном оружии
Премьер Японии ответил на вопрос о своем заявлении о ядерном оружии - РИА Новости, 13.10.2024
Премьер Японии ответил на вопрос о своем заявлении о ядерном оружии
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в интервью агентству Киодо пояснил, что, говоря о необходимости обсуждения идеи возможного совместного использования... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T08:40
2024-10-13T08:40
в мире
япония
сигэру исиба
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ТОКИО, 13 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в интервью агентству Киодо пояснил, что, говоря о необходимости обсуждения идеи возможного совместного использования ядерного оружия, он имеет в виду "процесс принятия решения", а не совместное владение или контроль за ядерным вооружением. "Я говорю о процессе принятия решений", - цитирует его слова агентство, не приводя никаких других цитат. В сообщении также отмечается, что, говоря о совместном использовании, глава японского правительства уточнил, что это не означает совместное владение или же контроль за ядерным вооружением. Приведенные в статье Киодо слова премьер-министра Японии уже вызвали очередную волну вопросов в японском сегменте социальных сетей. Так, блогер Сакатэ задался вопросом относительно ответственности. "Он говорит, что ядерное оружие может использоваться для защиты, но он будет не в том положении, чтобы остановить это, то есть это вне его ответственности. Это не только лишено логики, но и безответственно, если принимать эти слова дословно", - отмечает блоггер. Доцент колледжа международных отношений Университета Цукубы Кадзуто Судзуки на своей странице в социальной сети X задался вопросом о том, что именно есть разделение процесса принятия решений, по мнению Исибы. Премьер-министр Японии неоднократно высказывал позицию о необходимости всесторонне изучить вопрос относительно возможности совместного использования ядерного оружия. Это, в свою очередь, вызывает резкую критику со стороны некоторых оппозиционных партий.
https://ria.ru/20240928/yaponiya-1975159293.html
https://ria.ru/20240902/japonija-1970048472.html
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в мире, япония, сигэру исиба
В мире, Япония, Сигэру Исиба
Премьер Японии ответил на вопрос о своем заявлении о ядерном оружии

Премьер Японии пояснил свои слова о совместном использовании ядерного оружия

© AP Photo / Franck RobichonСигэру Исиба
Сигэру Исиба - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© AP Photo / Franck Robichon
Сигэру Исиба. Архивное фото
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ТОКИО, 13 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в интервью агентству Киодо пояснил, что, говоря о необходимости обсуждения идеи возможного совместного использования ядерного оружия, он имеет в виду "процесс принятия решения", а не совместное владение или контроль за ядерным вооружением.
"Я говорю о процессе принятия решений", - цитирует его слова агентство, не приводя никаких других цитат.
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Япония тоже хочет ядерное оружие
28 сентября, 08:00
В сообщении также отмечается, что, говоря о совместном использовании, глава японского правительства уточнил, что это не означает совместное владение или же контроль за ядерным вооружением.
Приведенные в статье Киодо слова премьер-министра Японии уже вызвали очередную волну вопросов в японском сегменте социальных сетей. Так, блогер Сакатэ задался вопросом относительно ответственности.
"Он говорит, что ядерное оружие может использоваться для защиты, но он будет не в том положении, чтобы остановить это, то есть это вне его ответственности. Это не только лишено логики, но и безответственно, если принимать эти слова дословно", - отмечает блоггер.
Доцент колледжа международных отношений Университета Цукубы Кадзуто Судзуки на своей странице в социальной сети X задался вопросом о том, что именно есть разделение процесса принятия решений, по мнению Исибы.
Премьер-министр Японии неоднократно высказывал позицию о необходимости всесторонне изучить вопрос относительно возможности совместного использования ядерного оружия. Это, в свою очередь, вызывает резкую критику со стороны некоторых оппозиционных партий.
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