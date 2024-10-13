https://ria.ru/20241013/vzryv-1977803059.html

В многоквартирном доме в Уфе взорвался газ

В многоквартирном доме в Уфе взорвался газ - РИА Новости, 13.10.2024

В многоквартирном доме в Уфе взорвался газ

В многоквартирном жилом доме в Уфе произошел взрыв бытового газа с последовавшим возгоранием, сообщило МЧС Башкортостана в Telegram-канале. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T08:50

2024-10-13T08:50

2024-10-13T10:05

происшествия

уфа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В многоквартирном жилом доме в Уфе произошел взрыв бытового газа с последовавшим возгоранием, сообщило МЧС Башкортостана в Telegram-канале."Проводится эвакуация жителей, 66-летний мужчина госпитализирован в ожоговое отделение 18-й больницы, 31-летняя женщина с осколочным ранением ноги — в 21-ю больницу", — уточнили в ведомстве.Кроме того, сотрудники МЧС спасли четырех человек.В момент прибытия экстренных служб горела квартира на втором этаже. По предварительным данным, пострадали окна и входные двери подъезда.Ведомство добавило, что возгорание ликвидировали на 25 квадратных метрах.Инцидент произошел на улице Ладыгина.

https://ria.ru/20241012/ozhogi-1977757378.html

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уфа

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)