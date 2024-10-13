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В многоквартирном доме в Уфе взорвался газ - РИА Новости, 13.10.2024
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08:50 13.10.2024 (обновлено: 10:05 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/vzryv-1977803059.html
В многоквартирном доме в Уфе взорвался газ
В многоквартирном доме в Уфе взорвался газ - РИА Новости, 13.10.2024
В многоквартирном доме в Уфе взорвался газ
В многоквартирном жилом доме в Уфе произошел взрыв бытового газа с последовавшим возгоранием, сообщило МЧС Башкортостана в Telegram-канале. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T08:50
2024-10-13T10:05
происшествия
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В многоквартирном жилом доме в Уфе произошел взрыв бытового газа с последовавшим возгоранием, сообщило МЧС Башкортостана в Telegram-канале."Проводится эвакуация жителей, 66-летний мужчина госпитализирован в ожоговое отделение 18-й больницы, 31-летняя женщина с осколочным ранением ноги — в 21-ю больницу", — уточнили в ведомстве.Кроме того, сотрудники МЧС спасли четырех человек.В момент прибытия экстренных служб горела квартира на втором этаже. По предварительным данным, пострадали окна и входные двери подъезда.Ведомство добавило, что возгорание ликвидировали на 25 квадратных метрах.Инцидент произошел на улице Ладыгина.
https://ria.ru/20241012/ozhogi-1977757378.html
https://ria.ru/20241013/obrushenie-1977800594.html
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происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В многоквартирном доме в Уфе взорвался газ

В многоквартирном доме в Уфе взорвался газ, два человека пострадали

© Фото : МЧС БашкортостанНа месте взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Уфе
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Уфе - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© Фото : МЧС Башкортостан
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В многоквартирном жилом доме в Уфе произошел взрыв бытового газа с последовавшим возгоранием, сообщило МЧС Башкортостана в Telegram-канале.
"Проводится эвакуация жителей, 66-летний мужчина госпитализирован в ожоговое отделение 18-й больницы, 31-летняя женщина с осколочным ранением ноги — в 21-ю больницу", — уточнили в ведомстве.
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Кроме того, сотрудники МЧС спасли четырех человек.
В момент прибытия экстренных служб горела квартира на втором этаже. По предварительным данным, пострадали окна и входные двери подъезда.
Ведомство добавило, что возгорание ликвидировали на 25 квадратных метрах.
Инцидент произошел на улице Ладыгина.
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ПроисшествияУфаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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