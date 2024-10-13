https://ria.ru/20241013/vostok-1977818898.html
Группировка "Восток" отразила три контратаки ВСУ
Группировка "Восток" отразила три контратаки ВСУ - РИА Новости, 13.10.2024
Группировка "Восток" отразила три контратаки ВСУ
Украинские формирования потеряли до 130 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты и самоходку Krab польского производства в зоне ответственности группировки... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T12:07
2024-10-13T12:07
2024-10-13T12:12
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967859716_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_558a632165c41981025ee8a0f069c33d.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 130 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты и самоходку Krab польского производства в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье Донецкой народной республики и Малиновка Запорожской области. Отражены три контратаки штурмовых групп 72-й механизированной, 152-й егерской бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 130 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, три автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241013/ukraina-1977800333.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967859716_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_bf96974e395226d99efed4f52e98b6d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Восток" отразила три контратаки ВСУ
Группировка "Восток" отразила три контратаки, ВСУ потеряли до 130 военных