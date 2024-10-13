https://ria.ru/20241013/vostok-1977818898.html

Группировка "Восток" отразила три контратаки ВСУ

Группировка "Восток" отразила три контратаки ВСУ - РИА Новости, 13.10.2024

Группировка "Восток" отразила три контратаки ВСУ

Украинские формирования потеряли до 130 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты и самоходку Krab польского производства в зоне ответственности группировки... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T12:07

2024-10-13T12:07

2024-10-13T12:12

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 130 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты и самоходку Krab польского производства в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье Донецкой народной республики и Малиновка Запорожской области. Отражены три контратаки штурмовых групп 72-й механизированной, 152-й егерской бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 130 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, три автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241013/ukraina-1977800333.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, вооруженные силы украины