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Группировка "Восток" отразила три контратаки ВСУ - РИА Новости, 13.10.2024
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12:07 13.10.2024 (обновлено: 12:12 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/vostok-1977818898.html
Группировка "Восток" отразила три контратаки ВСУ
Группировка "Восток" отразила три контратаки ВСУ - РИА Новости, 13.10.2024
Группировка "Восток" отразила три контратаки ВСУ
Украинские формирования потеряли до 130 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты и самоходку Krab польского производства в зоне ответственности группировки... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T12:07
2024-10-13T12:12
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 130 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты и самоходку Krab польского производства в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье Донецкой народной республики и Малиновка Запорожской области. Отражены три контратаки штурмовых групп 72-й механизированной, 152-й егерской бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 130 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, три автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, добавили в ведомстве.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Восток" отразила три контратаки ВСУ

Группировка "Восток" отразила три контратаки, ВСУ потеряли до 130 военных

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 130 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты и самоходку Krab польского производства в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье Донецкой народной республики и Малиновка Запорожской области. Отражены три контратаки штурмовых групп 72-й механизированной, 152-й егерской бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.
Потери противника составили до 130 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, три автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, добавили в ведомстве.
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