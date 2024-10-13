https://ria.ru/20241013/vosstanovlenie-1977786211.html

Россия устранит разрушения в новых и приграничных регионах, пообещал Путин

Россия устранит разрушения в новых и приграничных регионах, пообещал Путин - РИА Новости, 13.10.2024

Россия устранит разрушения в новых и приграничных регионах, пообещал Путин

Россия шаг за шагом восстановит и отстроит все, что было разрушено в новых и приграничных регионах, в приоритетном порядке продолжит оказывать необходимую... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T00:04

2024-10-13T00:04

2024-10-13T00:31

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия шаг за шагом восстановит и отстроит все, что было разрушено в новых и приграничных регионах, в приоритетном порядке продолжит оказывать необходимую помощь местным сельхозпроизводителям, заявил президент Владимир Путин в обращении к аграриям по случаю их профессионального праздника."В приоритетном порядке продолжим оказывать вам необходимую помощь. Шаг за шагом обязательно восстановим и отстроим все, что было разрушено и повреждено. И, конечно, будем создавать условия для реализации богатейшего аграрного потенциала наших исторических территорий, воссоединившихся с Россией", — сказал Путин в своем обращении к аграриям по случаю их профессионального праздника. Президент особо поблагодарил аграриев в новых и приграничных регионах за их труд."Несмотря на все испытания, вы трудитесь с полной отдачей, выполняете свою работу на совесть. Такая преданность делу, мужество заслуживают самого глубокого уважения", — отметил Путин.Глава государства также указал, что российские аграрии ежегодно собирают свыше 100 миллионов тонн зерновых, это хорошая планка и показатель устойчивости отечественного агропрома, в целом же производство аграрной продукции за последние 10 лет увеличилось более чем на 30 процентов."Сегодня наши сельхозпроизводители надежно обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия. Отечественная продукция за счёт своего качества пользуется высоким спросом как у нас в стране, так и за рубежом", — добавил президент.День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается в России ежегодно во второе воскресенье октября.

https://ria.ru/20241013/tekhnika-1977786916.html

https://ria.ru/20241013/tekhnika-1977786916.html

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Поздравление Путина с днем работника сельского хозяйства Поздравление Путина с днем работника сельского хозяйства 2024-10-13T00:04 true PT4M49S

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россия, владимир путин, экономика