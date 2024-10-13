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Володин поздравил работников АПК с профессиональным праздником - РИА Новости, 13.10.2024
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10:03 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/volodin-1977811022.html
Володин поздравил работников АПК с профессиональным праздником
Володин поздравил работников АПК с профессиональным праздником - РИА Новости, 13.10.2024
Володин поздравил работников АПК с профессиональным праздником
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив, что... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T10:03
2024-10-13T10:03
россия
вячеслав володин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив, что агропромышленный комплекс обеспечивает продовольственную безопасность РФ. Слова Володина приводятся на сайте Госдумы."Поздравляю работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником", - заявил Володин.Он отметил, что агропромышленный комплекс обеспечивает продовольственную безопасность страны, вносит значимый вклад в укрепление экономики и повышение качества жизни граждан. "Сохраняя лучшие традиции, сельхозпроизводители осваивают новые технологии и передовые подходы, способствуют развитию сельских территорий. Труд и преданность делу аграриев вызывают уважение", - добавил Володин.
https://ria.ru/20241013/tekhnika-1977786916.html
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россия, вячеслав володин, госдума рф, общество
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Володин поздравил работников АПК с профессиональным праздником

Председатель Госдумы Володин: АПК обеспечивает продовольственную безопасность

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив, что агропромышленный комплекс обеспечивает продовольственную безопасность РФ. Слова Володина приводятся на сайте Госдумы.
"Поздравляю работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником", - заявил Володин.
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Он отметил, что агропромышленный комплекс обеспечивает продовольственную безопасность страны, вносит значимый вклад в укрепление экономики и повышение качества жизни граждан.
"Сохраняя лучшие традиции, сельхозпроизводители осваивают новые технологии и передовые подходы, способствуют развитию сельских территорий. Труд и преданность делу аграриев вызывают уважение", - добавил Володин.
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