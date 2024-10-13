https://ria.ru/20241013/volodin-1977811022.html
Володин поздравил работников АПК с профессиональным праздником
Володин поздравил работников АПК с профессиональным праздником - РИА Новости, 13.10.2024
Володин поздравил работников АПК с профессиональным праздником
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив, что... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T10:03
2024-10-13T10:03
2024-10-13T10:03
россия
вячеслав володин
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947423871_340:96:3014:1600_1920x0_80_0_0_20a1dfbcfd64c985be1cee0eef6c123d.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив, что агропромышленный комплекс обеспечивает продовольственную безопасность РФ. Слова Володина приводятся на сайте Госдумы."Поздравляю работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником", - заявил Володин.Он отметил, что агропромышленный комплекс обеспечивает продовольственную безопасность страны, вносит значимый вклад в укрепление экономики и повышение качества жизни граждан. "Сохраняя лучшие традиции, сельхозпроизводители осваивают новые технологии и передовые подходы, способствуют развитию сельских территорий. Труд и преданность делу аграриев вызывают уважение", - добавил Володин.
https://ria.ru/20241013/tekhnika-1977786916.html
https://ria.ru/20241013/pozdravlenie-1977786402.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947423871_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bd72e3ed6d81cfb0d93a208d34d24cf1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вячеслав володин, госдума рф, общество
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Володин поздравил работников АПК с профессиональным праздником
Председатель Госдумы Володин: АПК обеспечивает продовольственную безопасность