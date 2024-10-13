https://ria.ru/20241013/volodin-1977811022.html

Володин поздравил работников АПК с профессиональным праздником

Володин поздравил работников АПК с профессиональным праздником - РИА Новости, 13.10.2024

Володин поздравил работников АПК с профессиональным праздником

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив, что... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T10:03

2024-10-13T10:03

2024-10-13T10:03

россия

вячеслав володин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив, что агропромышленный комплекс обеспечивает продовольственную безопасность РФ. Слова Володина приводятся на сайте Госдумы."Поздравляю работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником", - заявил Володин.Он отметил, что агропромышленный комплекс обеспечивает продовольственную безопасность страны, вносит значимый вклад в укрепление экономики и повышение качества жизни граждан. "Сохраняя лучшие традиции, сельхозпроизводители осваивают новые технологии и передовые подходы, способствуют развитию сельских территорий. Труд и преданность делу аграриев вызывают уважение", - добавил Володин.

https://ria.ru/20241013/tekhnika-1977786916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вячеслав володин, госдума рф, общество