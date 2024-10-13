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Жители Львова выгнали сотрудников военкомата из ресторана - РИА Новости, 13.10.2024
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08:57 13.10.2024 (обновлено: 16:38 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/voenkomat-1977803256.html
Жители Львова выгнали сотрудников военкомата из ресторана
Жители Львова выгнали сотрудников военкомата из ресторана - РИА Новости, 13.10.2024
Жители Львова выгнали сотрудников военкомата из ресторана
Жители Львова выгнали сотрудников военкомата из ресторана, куда те пришли с очередным рейдом, сообщает в воскресенье украинское издание "Страна.ua" в... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T08:57
2024-10-13T16:38
в мире
львов
украина
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служба безопасности украины
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Жители Львова выгнали сотрудников военкомата из ресторана, куда те пришли с очередным рейдом, сообщает в воскресенье украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.Накануне издание писало, что сотрудники военкоматов в субботу вечером провели рейд по ночным заведениям Львова, они применяли силу к мужчинам призывного возраста при проверке военно-учетных документов."Сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.) вчера выставили из львовского ресторана "Соната", куда военкомы пришли с очередным рейдом. В ресторане праздновали день рождения. Когда на пороге объявился отряд военкомов, гости вступили с ними в конфликт и с криками "Ганьба!" ("позор" по-украински. — Прим. ред.) вытеснили на улицу", — говорится в сообщении издания.На сопровождающем публикацию видео женщины на улице вступили в перепалку с сотрудниками военкомата, которые отказываются представляться, затем говорят, что они из Службы безопасности Украины (СБУ). Молодой человек рассказал, что военкомы требовали у гостей заведения документы, подтверждающие бронь или отсрочку от мобилизации.Накануне украинские СМИ сообщили о масштабных облавах сотрудников военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241008/vsu-1976883470.html
https://ria.ru/20241011/ukraina-1977640414.html
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353
60
353
60
Во Львове гости банкета вступили в потасовку с представителями военкомата
Гости банкета в одном из ресторанов Львова, где проходят облавы на мужчин мобилизационного возраста, вступили в потасовку с представителями военкомата и выставили их на улицу.
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в мире, львов, украина, киев, служба безопасности украины
В мире, Львов, Украина, Киев, Служба безопасности Украины
Жители Львова выгнали сотрудников военкомата из ресторана

Жители Львова выгнали сотрудников военкомата из ресторана во время рейда

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Жители Львова выгнали сотрудников военкомата из ресторана, куда те пришли с очередным рейдом, сообщает в воскресенье украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
Накануне издание писало, что сотрудники военкоматов в субботу вечером провели рейд по ночным заведениям Львова, они применяли силу к мужчинам призывного возраста при проверке военно-учетных документов.
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"Сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.) вчера выставили из львовского ресторана "Соната", куда военкомы пришли с очередным рейдом. В ресторане праздновали день рождения. Когда на пороге объявился отряд военкомов, гости вступили с ними в конфликт и с криками "Ганьба!" ("позор" по-украински. — Прим. ред.) вытеснили на улицу", — говорится в сообщении издания.
На сопровождающем публикацию видео женщины на улице вступили в перепалку с сотрудниками военкомата, которые отказываются представляться, затем говорят, что они из Службы безопасности Украины (СБУ). Молодой человек рассказал, что военкомы требовали у гостей заведения документы, подтверждающие бронь или отсрочку от мобилизации.
Накануне украинские СМИ сообщили о масштабных облавах сотрудников военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.
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В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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