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В Узбекистане могут начать штрафовать родителей детей-квадроберов - РИА Новости, 13.10.2024
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15:39 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/uzbekistan-1977837246.html
В Узбекистане могут начать штрафовать родителей детей-квадроберов
В Узбекистане могут начать штрафовать родителей детей-квадроберов - РИА Новости, 13.10.2024
В Узбекистане могут начать штрафовать родителей детей-квадроберов
Родителей детей, увлекающихся субкультурой квадробинга, в Узбекистане могут оштрафовать на сумму до 1,875 миллиона сумов (около 150 долларов) за неисполнение... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T15:39
2024-10-13T15:39
россия
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ТАШКЕНТ, 13 окт - РИА Новости. Родителей детей, увлекающихся субкультурой квадробинга, в Узбекистане могут оштрафовать на сумму до 1,875 миллиона сумов (около 150 долларов) за неисполнение ими обязанностей по воспитанию ребёнка, сообщает пресс-служба узбекистанского МВД. В Узбекистане в последнее время в соцсетях стали популярными видео детей в масках животных. В частности, один из них, подражая собаке, набросился на прохожих и напугал других детей. "Такие случаи являются нарушением правил нахождения в общественных местах. В соответствии с кодексом об административной ответственности, неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей, в том числе доведение несовершеннолетних до совершения административного правонарушения, - наказывается штрафом в размере до пятикратного размера базовой расчетной величины - до 1,875 миллиона сумов, (около 150 долларов)", - говорится в сообщении, размещённом на сайте МВД. Ребёнку-квадроберу также может быть назначена конфиденциальная психологическая экспертиза и помощь, добавили в пресс-службе. Квадробинг или квадробика – направление среди детей, которые подражают поведению животных, имитируя их звуки и движения. К примеру, в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках. Движение вызвало дискуссию в России как среди общественности, так и среди парламентариев и политиков. Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в адрес детского омбудсмена РФ с предложением ввести в России наказание вплоть до уголовного для родителей детей-квадроберов, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости. С предложением запретить в России субкультуру квадроберов также ранее выступала сенатор Наталия Косихина.
https://ria.ru/20241010/kvadrobery-1977472996.html
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россия, узбекистан, в мире
Россия, Узбекистан, В мире
В Узбекистане могут начать штрафовать родителей детей-квадроберов

В Узбекистане родителей детей-квадроберов могут оштрафовать на 150 долларов

© iStock.com / Diy13Девочка в маске кошки
Девочка в маске кошки - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© iStock.com / Diy13
Девочка в маске кошки. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 13 окт - РИА Новости. Родителей детей, увлекающихся субкультурой квадробинга, в Узбекистане могут оштрафовать на сумму до 1,875 миллиона сумов (около 150 долларов) за неисполнение ими обязанностей по воспитанию ребёнка, сообщает пресс-служба узбекистанского МВД.
В Узбекистане в последнее время в соцсетях стали популярными видео детей в масках животных. В частности, один из них, подражая собаке, набросился на прохожих и напугал других детей.
Девочка в маске кошки - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Квадроберы: что это такое, истоки появления движения, запрет в России
10 октября, 20:02
"Такие случаи являются нарушением правил нахождения в общественных местах. В соответствии с кодексом об административной ответственности, неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей, в том числе доведение несовершеннолетних до совершения административного правонарушения, - наказывается штрафом в размере до пятикратного размера базовой расчетной величины - до 1,875 миллиона сумов, (около 150 долларов)", - говорится в сообщении, размещённом на сайте МВД.
Ребёнку-квадроберу также может быть назначена конфиденциальная психологическая экспертиза и помощь, добавили в пресс-службе.
Квадробинг или квадробика – направление среди детей, которые подражают поведению животных, имитируя их звуки и движения. К примеру, в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках. Движение вызвало дискуссию в России как среди общественности, так и среди парламентариев и политиков.
Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в адрес детского омбудсмена РФ с предложением ввести в России наказание вплоть до уголовного для родителей детей-квадроберов, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости. С предложением запретить в России субкультуру квадроберов также ранее выступала сенатор Наталия Косихина.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
В Кремле дали оценку движению квадроберов
9 октября, 05:27
 
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