https://ria.ru/20241013/uzbekistan-1977837246.html

В Узбекистане могут начать штрафовать родителей детей-квадроберов

В Узбекистане могут начать штрафовать родителей детей-квадроберов - РИА Новости, 13.10.2024

В Узбекистане могут начать штрафовать родителей детей-квадроберов

Родителей детей, увлекающихся субкультурой квадробинга, в Узбекистане могут оштрафовать на сумму до 1,875 миллиона сумов (около 150 долларов) за неисполнение... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T15:39

2024-10-13T15:39

2024-10-13T15:39

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ТАШКЕНТ, 13 окт - РИА Новости. Родителей детей, увлекающихся субкультурой квадробинга, в Узбекистане могут оштрафовать на сумму до 1,875 миллиона сумов (около 150 долларов) за неисполнение ими обязанностей по воспитанию ребёнка, сообщает пресс-служба узбекистанского МВД. В Узбекистане в последнее время в соцсетях стали популярными видео детей в масках животных. В частности, один из них, подражая собаке, набросился на прохожих и напугал других детей. "Такие случаи являются нарушением правил нахождения в общественных местах. В соответствии с кодексом об административной ответственности, неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей, в том числе доведение несовершеннолетних до совершения административного правонарушения, - наказывается штрафом в размере до пятикратного размера базовой расчетной величины - до 1,875 миллиона сумов, (около 150 долларов)", - говорится в сообщении, размещённом на сайте МВД. Ребёнку-квадроберу также может быть назначена конфиденциальная психологическая экспертиза и помощь, добавили в пресс-службе. Квадробинг или квадробика – направление среди детей, которые подражают поведению животных, имитируя их звуки и движения. К примеру, в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках. Движение вызвало дискуссию в России как среди общественности, так и среди парламентариев и политиков. Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в адрес детского омбудсмена РФ с предложением ввести в России наказание вплоть до уголовного для родителей детей-квадроберов, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости. С предложением запретить в России субкультуру квадроберов также ранее выступала сенатор Наталия Косихина.

https://ria.ru/20241010/kvadrobery-1977472996.html

https://ria.ru/20241009/kvadrobery-1977083804.html

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