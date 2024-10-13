https://ria.ru/20241013/ucheniya-1977792493.html

Аналитик назвал ядерные учения НАТО сигналом для России

Аналитик назвал ядерные учения НАТО сигналом для России - РИА Новости, 13.10.2024

Аналитик назвал ядерные учения НАТО сигналом для России

Ядерные учения НАТО призваны продемонстрировать России, что даже в условиях готовящихся изменений в ее ядерной доктрине США и страны альянса готовы к... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T03:03

2024-10-13T03:03

2024-10-13T03:03

россия

сша

европа

игорь коротченко

марк рютте

владимир путин

нато

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Ядерные учения НАТО призваны продемонстрировать России, что даже в условиях готовящихся изменений в ее ядерной доктрине США и страны альянса готовы к ограниченной ядерной войне в Европе, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Генсек НАТО Марк Рютте заявил в четверг, что ежегодные ядерные учения стран альянса Steadfast noon стартуют в ближайший понедельник. Пройдут они в основном в Великобритании, в Северном море, Бельгии и Нидерландах. "Нам посылают сигнал, в частности, НАТО и США, что они готовы к ограниченной ядерной войне в Европе даже в условиях, когда мы декларируем новые критерии, по которым мы может ответить ядерным ударом на те или иные варианты развития военно-политической ситуации и агрессии против России. Поэтому НАТО "подняло перчатку" и демонстрирует, что оно готово к ответу", - сказал Коротченко. В этой связи аналитик подчеркнул, что "новый генсек НАТО Марк Рютте - это генсек для ограниченной ядерной войны в Европе". По его словам, европейцы в данном случае выступают абсолютными заложниками политики США. Президент РФ Владимир Путин ранее на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ.

https://ria.ru/20241012/slutskiy-1977741928.html

https://ria.ru/20241012/voyna-1977703525.html

россия

сша

европа

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россия, сша, европа, игорь коротченко, марк рютте, владимир путин, нато