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Аналитик назвал ядерные учения НАТО сигналом для России - РИА Новости, 13.10.2024
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03:03 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/ucheniya-1977792493.html
Аналитик назвал ядерные учения НАТО сигналом для России
Аналитик назвал ядерные учения НАТО сигналом для России - РИА Новости, 13.10.2024
Аналитик назвал ядерные учения НАТО сигналом для России
Ядерные учения НАТО призваны продемонстрировать России, что даже в условиях готовящихся изменений в ее ядерной доктрине США и страны альянса готовы к... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T03:03
2024-10-13T03:03
россия
сша
европа
игорь коротченко
марк рютте
владимир путин
нато
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Ядерные учения НАТО призваны продемонстрировать России, что даже в условиях готовящихся изменений в ее ядерной доктрине США и страны альянса готовы к ограниченной ядерной войне в Европе, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Генсек НАТО Марк Рютте заявил в четверг, что ежегодные ядерные учения стран альянса Steadfast noon стартуют в ближайший понедельник. Пройдут они в основном в Великобритании, в Северном море, Бельгии и Нидерландах. "Нам посылают сигнал, в частности, НАТО и США, что они готовы к ограниченной ядерной войне в Европе даже в условиях, когда мы декларируем новые критерии, по которым мы может ответить ядерным ударом на те или иные варианты развития военно-политической ситуации и агрессии против России. Поэтому НАТО "подняло перчатку" и демонстрирует, что оно готово к ответу", - сказал Коротченко. В этой связи аналитик подчеркнул, что "новый генсек НАТО Марк Рютте - это генсек для ограниченной ядерной войны в Европе". По его словам, европейцы в данном случае выступают абсолютными заложниками политики США. Президент РФ Владимир Путин ранее на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ.
https://ria.ru/20241012/slutskiy-1977741928.html
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россия, сша, европа, игорь коротченко, марк рютте, владимир путин, нато
Россия, США, Европа, Игорь Коротченко, Марк Рютте, Владимир Путин, НАТО
Аналитик назвал ядерные учения НАТО сигналом для России

Эксперт Коротченко назвал учения НАТО ответом РФ на изменения ядерной доктрины

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Ядерные учения НАТО призваны продемонстрировать России, что даже в условиях готовящихся изменений в ее ядерной доктрине США и страны альянса готовы к ограниченной ядерной войне в Европе, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил в четверг, что ежегодные ядерные учения стран альянса Steadfast noon стартуют в ближайший понедельник. Пройдут они в основном в Великобритании, в Северном море, Бельгии и Нидерландах.
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Слуцкий раскритиковал попытку НАТО запугать Россию "ядерной мощью"
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"Нам посылают сигнал, в частности, НАТО и США, что они готовы к ограниченной ядерной войне в Европе даже в условиях, когда мы декларируем новые критерии, по которым мы может ответить ядерным ударом на те или иные варианты развития военно-политической ситуации и агрессии против России. Поэтому НАТО "подняло перчатку" и демонстрирует, что оно готово к ответу", - сказал Коротченко.
В этой связи аналитик подчеркнул, что "новый генсек НАТО Марк Рютте - это генсек для ограниченной ядерной войны в Европе". По его словам, европейцы в данном случае выступают абсолютными заложниками политики США.
Президент РФ Владимир Путин ранее на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ.
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Аналитик назвал целью учений НАТО подготовку к ядерной войне в Европе
12 октября, 03:07
 
РоссияСШАЕвропаИгорь КоротченкоМарк РюттеВладимир ПутинНАТО
 
 
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