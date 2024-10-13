https://ria.ru/20241013/ubiystvo-1977822183.html
Подозреваемый в убийстве матери житель Химок назвал причины своего поступка
Подозреваемый в убийстве матери житель Химок назвал причины своего поступка - РИА Новости, 13.10.2024
Подозреваемый в убийстве матери житель Химок назвал причины своего поступка
Молодой человек зарезал мать в Подмосковье из-за претензий к нему по поводу безработицы и распития алкоголя, заведено дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T12:47
2024-10-13T12:47
2024-10-13T12:47
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Молодой человек зарезал мать в Подмосковье из-за претензий к нему по поводу безработицы и распития алкоголя, заведено дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в пятницу 21-летний молодой человек несколько раз ударил ножом свою мать во время конфликта в подмосковных Химках, позже женщина скончалась в больнице. Юноша был задержан. "На допросе следователю подозреваемый пояснил, что убийство матери он совершил из-за регулярных с ней ссор и претензий с ее стороны по подводу его безработицы и распития алкоголя", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по факту убийства 47-летней женщины. Следователями и криминалистами проведен осмотр места, изъят нож, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся допросы, заключили в СК.
https://ria.ru/20240923/omsk-1974299867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемый в убийстве матери житель Химок назвал причины своего поступка
Подозреваемый в убийстве матери в Химках заявил, что зарезал ее из-за упреков
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Молодой человек зарезал мать в Подмосковье из-за претензий к нему по поводу безработицы и распития алкоголя, заведено дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в пятницу 21-летний молодой человек несколько раз ударил ножом свою мать во время конфликта в подмосковных Химках, позже женщина скончалась в больнице. Юноша был задержан.
"На допросе следователю подозреваемый пояснил, что убийство матери он совершил из-за регулярных с ней ссор и претензий с ее стороны по подводу его безработицы и распития алкоголя", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства 47-летней женщины. Следователями и криминалистами проведен осмотр места, изъят нож, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся допросы, заключили в СК
.