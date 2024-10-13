https://ria.ru/20241013/ubiystvo-1977822183.html

Подозреваемый в убийстве матери житель Химок назвал причины своего поступка

Подозреваемый в убийстве матери житель Химок назвал причины своего поступка - РИА Новости, 13.10.2024

Подозреваемый в убийстве матери житель Химок назвал причины своего поступка

Молодой человек зарезал мать в Подмосковье из-за претензий к нему по поводу безработицы и распития алкоголя, заведено дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T12:47

2024-10-13T12:47

2024-10-13T12:47

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Молодой человек зарезал мать в Подмосковье из-за претензий к нему по поводу безработицы и распития алкоголя, заведено дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в пятницу 21-летний молодой человек несколько раз ударил ножом свою мать во время конфликта в подмосковных Химках, позже женщина скончалась в больнице. Юноша был задержан. "На допросе следователю подозреваемый пояснил, что убийство матери он совершил из-за регулярных с ней ссор и претензий с ее стороны по подводу его безработицы и распития алкоголя", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по факту убийства 47-летней женщины. Следователями и криминалистами проведен осмотр места, изъят нож, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся допросы, заключили в СК.

https://ria.ru/20240923/omsk-1974299867.html

https://ria.ru/20240909/peterburg-1971529046.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф)