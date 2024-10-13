Рейтинг@Mail.ru
Туск заявил о своем праве приостановить предоставление убежища беженцам - РИА Новости, 13.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:52 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/tusk-1977850598.html
Туск заявил о своем праве приостановить предоставление убежища беженцам
Туск заявил о своем праве приостановить предоставление убежища беженцам - РИА Новости, 13.10.2024
Туск заявил о своем праве приостановить предоставление убежища беженцам
Премьер-министр Польши Дональд Туск настаивает на своем праве приостановить предоставление убежища беженцам. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T18:52
2024-10-13T18:52
в мире
польша
белоруссия
минск
дональд туск
александр лукашенко
евросоюз
amnesty international
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931880278_0:104:3071:1831_1920x0_80_0_0_df4ced0de75621211a7d11014f267621.jpg
ВАРШАВА, 13 окт - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск настаивает на своем праве приостановить предоставление убежища беженцам. Ранее Туск заявил, что в рамках новой миграционной стратегии Польша намерена приостановить предоставление убежища иностранцам. Эта новость вывала резкую критику правозащитников, в частности организации Amnesty international, которая заявила, что намерения Варшавы противоречат Женевской конвенции и Всеобщей декларации прав человека. "Это ответ на гибридную войну, предполагающую организацию массовых перебросок людей через наши границы", - написал Туск на платформе Х. "Право на убежище используется в этой войне лишь как инструмент и не имеет ничего общего с правами человека", - добавил он. При этом польский премьер напомнил, что временное приостановление приема заявлений о предоставлении убежищ было введено в мае во Франции. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Польша уже ввела буферную зону и построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - около 400 миллионов долларов.
https://ria.ru/20241012/polsha-1977731918.html
https://ria.ru/20241010/polsha-1977446600.html
польша
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931880278_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3daf11a6e62fe544e02b69704bd48dd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, белоруссия, минск, дональд туск, александр лукашенко, евросоюз, amnesty international
В мире, Польша, Белоруссия, Минск, Дональд Туск, Александр Лукашенко, Евросоюз, Amnesty International
Туск заявил о своем праве приостановить предоставление убежища беженцам

Премьер Польши Туск: право на убежище не имеет ничего общего с правами человека

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 13 окт - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск настаивает на своем праве приостановить предоставление убежища беженцам.
Ранее Туск заявил, что в рамках новой миграционной стратегии Польша намерена приостановить предоставление убежища иностранцам. Эта новость вывала резкую критику правозащитников, в частности организации Amnesty international, которая заявила, что намерения Варшавы противоречат Женевской конвенции и Всеобщей декларации прав человека.
Председатель Европейского совета Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Польша не согласится на европейский пакт о релокации мигрантов
12 октября, 13:39
"Это ответ на гибридную войну, предполагающую организацию массовых перебросок людей через наши границы", - написал Туск на платформе Х.
"Право на убежище используется в этой войне лишь как инструмент и не имеет ничего общего с правами человека", - добавил он.
При этом польский премьер напомнил, что временное приостановление приема заявлений о предоставлении убежищ было введено в мае во Франции.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Польша уже ввела буферную зону и построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - около 400 миллионов долларов.
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
В Польше рассказали о рекордном снижении поддержки украинских беженцев
10 октября, 17:26
 
В миреПольшаБелоруссияМинскДональд ТускАлександр ЛукашенкоЕвросоюзAmnesty International
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала