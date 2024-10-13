https://ria.ru/20241013/tusk-1977850598.html

Туск заявил о своем праве приостановить предоставление убежища беженцам

Туск заявил о своем праве приостановить предоставление убежища беженцам - РИА Новости, 13.10.2024

Туск заявил о своем праве приостановить предоставление убежища беженцам

Премьер-министр Польши Дональд Туск настаивает на своем праве приостановить предоставление убежища беженцам. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T18:52

2024-10-13T18:52

2024-10-13T18:52

в мире

польша

белоруссия

минск

дональд туск

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евросоюз

amnesty international

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ВАРШАВА, 13 окт - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск настаивает на своем праве приостановить предоставление убежища беженцам. Ранее Туск заявил, что в рамках новой миграционной стратегии Польша намерена приостановить предоставление убежища иностранцам. Эта новость вывала резкую критику правозащитников, в частности организации Amnesty international, которая заявила, что намерения Варшавы противоречат Женевской конвенции и Всеобщей декларации прав человека. "Это ответ на гибридную войну, предполагающую организацию массовых перебросок людей через наши границы", - написал Туск на платформе Х. "Право на убежище используется в этой войне лишь как инструмент и не имеет ничего общего с правами человека", - добавил он. При этом польский премьер напомнил, что временное приостановление приема заявлений о предоставлении убежищ было введено в мае во Франции. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Польша уже ввела буферную зону и построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - около 400 миллионов долларов.

https://ria.ru/20241012/polsha-1977731918.html

https://ria.ru/20241010/polsha-1977446600.html

польша

белоруссия

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в мире, польша, белоруссия, минск, дональд туск, александр лукашенко, евросоюз, amnesty international