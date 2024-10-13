https://ria.ru/20241013/turtsiya-1977840288.html

Парламент Турции обсудит продление мандата войск в Ливане

Парламент Турции обсудит продление мандата войск в Ливане - РИА Новости, 13.10.2024

Парламент Турции обсудит продление мандата войск в Ливане

Великое национальное собрание (парламент) Турции на фоне обстрелов штаба временных сил ООН в Ливане обсудит на предстоящей неделе предложение о продлении... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T16:22

2024-10-13T16:22

2024-10-13T16:22

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АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Великое национальное собрание (парламент) Турции на фоне обстрелов штаба временных сил ООН в Ливане обсудит на предстоящей неделе предложение о продлении мандата турецких войск в этой стране еще на один год, сообщил телеканал NTV. Временные силы ООН в Ливане в четверг сообщили об обстрелах их главного штаба и опорных пунктов израильскими военными. В пятницу два миротворца были ранены после новых израильских обстрелов их позиций в населенном пункте Накура. Миротворцы отказались покинуть свою позиции на юге страны, как того требовала израильская армия, заявил их официальный представитель Андреа Тененти. "Ожидается, что генеральная ассамблея (парламента) обсудит разрешение на продление мандата турецких войск в Ливане еще на один год", - передал телеканал. Мандат был впервые одобрен парламентом Турции в сентябре 2006 года. В законопроекте отмечается, что участие Турции в составе Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане (UNIFIL) исходит из ее приверженности политике сохранения мира и стабильности как в рамках системы ООН как в региональном и глобальном масштабе, так и посредством обширной деятельности по гражданско-военному сотрудничеству. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20240930/erdogan-1975610850.html

https://ria.ru/20241013/livan-1977787456.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, турция, израиль, оон, хезболла, хамас