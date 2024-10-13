https://ria.ru/20241013/turtsija-1977827590.html
В Турции в аэропорт ударила молния
В Турции в аэропорт ударила молния - РИА Новости, 13.10.2024
В Турции в аэропорт ударила молния
Молния ударила в аэропорт Ризе Артвин на северо-востоке Турции, когда самолет готовился к вылету, есть пострадавший, сообщила турецкая онлайн-платформа... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T13:58
2024-10-13T13:58
2024-10-13T13:58
турция
стамбул
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574041874_0:152:3099:1895_1920x0_80_0_0_5b4f28e4b2dca5a810a0c5db01e2b6b6.jpg
АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Молния ударила в аэропорт Ризе Артвин на северо-востоке Турции, когда самолет готовился к вылету, есть пострадавший, сообщила турецкая онлайн-платформа гражданской авиации HavaSosyalMedya. "Перед вылетом рейса Ризе-Артвин - Стамбул молния ударила в аэропорт, когда дверь самолета должна была закрыться и начаться процесс вылета. В результате удара молнии оперативный сотрудник самолета потерял сознание и упал. На место происшествия быстро прибыли медицинские бригады, и пострадавший был доставлен в больницу. В этот период операции были временно приостановлены, так как молнии продолжали бить в районе места стоянки. После 24-минутного ожидания операции были возобновлены", - пишет издание в соцсети Х. Сообщается, что состояние оператора, получившего удар молнии, нормальное.
https://ria.ru/20240728/molnija-1962528309.html
турция
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574041874_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_77b2c04fb2652654e3df687dc59ba85f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, стамбул, в мире
В Турции в аэропорт ударила молния
В аэропорт Ризе Артвин в Турции, когда борт готовился к вылету, ударила молния