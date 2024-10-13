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В Турции в аэропорт ударила молния - РИА Новости, 13.10.2024
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13:58 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/turtsija-1977827590.html
В Турции в аэропорт ударила молния
В Турции в аэропорт ударила молния - РИА Новости, 13.10.2024
В Турции в аэропорт ударила молния
Молния ударила в аэропорт Ризе Артвин на северо-востоке Турции, когда самолет готовился к вылету, есть пострадавший, сообщила турецкая онлайн-платформа... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T13:58
2024-10-13T13:58
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АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Молния ударила в аэропорт Ризе Артвин на северо-востоке Турции, когда самолет готовился к вылету, есть пострадавший, сообщила турецкая онлайн-платформа гражданской авиации HavaSosyalMedya. "Перед вылетом рейса Ризе-Артвин - Стамбул молния ударила в аэропорт, когда дверь самолета должна была закрыться и начаться процесс вылета. В результате удара молнии оперативный сотрудник самолета потерял сознание и упал. На место происшествия быстро прибыли медицинские бригады, и пострадавший был доставлен в больницу. В этот период операции были временно приостановлены, так как молнии продолжали бить в районе места стоянки. После 24-минутного ожидания операции были возобновлены", - пишет издание в соцсети Х. Сообщается, что состояние оператора, получившего удар молнии, нормальное.
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турция, стамбул, в мире
Турция, Стамбул, В мире
В Турции в аэропорт ударила молния

В аэропорт Ризе Артвин в Турции, когда борт готовился к вылету, ударила молния

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГроза в Москве
Гроза в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Молния ударила в аэропорт Ризе Артвин на северо-востоке Турции, когда самолет готовился к вылету, есть пострадавший, сообщила турецкая онлайн-платформа гражданской авиации HavaSosyalMedya.
"Перед вылетом рейса Ризе-Артвин - Стамбул молния ударила в аэропорт, когда дверь самолета должна была закрыться и начаться процесс вылета. В результате удара молнии оперативный сотрудник самолета потерял сознание и упал. На место происшествия быстро прибыли медицинские бригады, и пострадавший был доставлен в больницу. В этот период операции были временно приостановлены, так как молнии продолжали бить в районе места стоянки. После 24-минутного ожидания операции были возобновлены", - пишет издание в соцсети Х.
Сообщается, что состояние оператора, получившего удар молнии, нормальное.
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