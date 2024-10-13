https://ria.ru/20241013/turtsija-1977827590.html

В Турции в аэропорт ударила молния

В Турции в аэропорт ударила молния - РИА Новости, 13.10.2024

В Турции в аэропорт ударила молния

Молния ударила в аэропорт Ризе Артвин на северо-востоке Турции, когда самолет готовился к вылету, есть пострадавший, сообщила турецкая онлайн-платформа... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T13:58

2024-10-13T13:58

2024-10-13T13:58

турция

стамбул

в мире

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АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Молния ударила в аэропорт Ризе Артвин на северо-востоке Турции, когда самолет готовился к вылету, есть пострадавший, сообщила турецкая онлайн-платформа гражданской авиации HavaSosyalMedya. "Перед вылетом рейса Ризе-Артвин - Стамбул молния ударила в аэропорт, когда дверь самолета должна была закрыться и начаться процесс вылета. В результате удара молнии оперативный сотрудник самолета потерял сознание и упал. На место происшествия быстро прибыли медицинские бригады, и пострадавший был доставлен в больницу. В этот период операции были временно приостановлены, так как молнии продолжали бить в районе места стоянки. После 24-минутного ожидания операции были возобновлены", - пишет издание в соцсети Х. Сообщается, что состояние оператора, получившего удар молнии, нормальное.

https://ria.ru/20240728/molnija-1962528309.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, стамбул, в мире