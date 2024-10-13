https://ria.ru/20241013/tsentr-1977819728.html

Подразделения группировки "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ

Подразделения группировки "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ - РИА Новости, 13.10.2024

Подразделения группировки "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял до 460 военнослужащих, три боевые бронемашины HMMWV... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T12:15

2024-10-13T12:15

2024-10-13T12:15

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял до 460 военнослужащих, три боевые бронемашины HMMWV американского производства и Kirpi турецкого производства, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 100-й, 157-й механизированных, 68-й пехотной, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Щербиновка, Иванополье, Селидово, Лысовка, Тарасовка, Николаевка, Димитров, Цукурино и Дзержинск Донецкой Народной Республики. "Отразили 11 контратак подразделений 42-й, 100-й, 157-й механизированных, 5-й штурмовой бригад, 79-го десантно-штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ и 38-й бригады морской пехоты. Противник потерял до 460 военнослужащих, три боевые бронированные машины HMMWV производства США и "Kirpi" турецкого производства, пять автомобилей, четыре 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира", - сказано в сообщении ведомства.

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Варвара Скокшина

россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность