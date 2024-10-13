Рейтинг@Mail.ru
Суд отказался арестовать главу поселка в Якутии, где погибла девочка - РИА Новости, 13.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/sud-1977829892.html
Суд отказался арестовать главу поселка в Якутии, где погибла девочка
Суд отказался арестовать главу поселка в Якутии, где погибла девочка - РИА Новости, 13.10.2024
Суд отказался арестовать главу поселка в Якутии, где погибла девочка
Суд отказал в заключении под стражу главы посёлка Чульман в Якутии, где от нападения стаи собак скончалась 12-летняя девочка, сообщает объединённая пресс-служба РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T14:32
2024-10-13T14:32
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
ЯКУТСК, 13 окт - РИА Новости. Суд отказал в заключении под стражу главы посёлка Чульман в Якутии, где от нападения стаи собак скончалась 12-летняя девочка, сообщает объединённая пресс-служба судов республики. "Нерюнгринский городской суд РС(Я) отказал следователю по особо важным делам СУ (следственного управления) СК РФ по РС(Я) в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы МО (муниципального образования) "посёлок Чульман", обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, суд удовлетворил ходатайство адвоката и его подзащитного об избрании меры пресечения в виде личного поручительства. "Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в верховном суде РС(Я)", - добавили в суде. В понедельник 12-летняя девочка в посёлке Чульман попала в реанимацию после того, как на неё напала стая собак. От гибели на месте нападения её спасли случайный прохожий и отец. Позже минздрав региона сообщил о смерти ребёнка в больнице. После трагедии в региональном СУСК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела. Полиция в Чульмане зафиксировала после нападения стаи собак на ребёнка призывы в соцсетях травить животных, в органах предупредили, что от отравы могут пострадать люди.
https://ria.ru/20241013/zhivotnye-1977652436.html
https://ria.ru/20241007/nos-1976858896.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд отказался арестовать главу поселка в Якутии, где погибла девочка

Суд отказал в аресте главы поселка, где от нападения стаи собак погибла девочка

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯКУТСК, 13 окт - РИА Новости. Суд отказал в заключении под стражу главы посёлка Чульман в Якутии, где от нападения стаи собак скончалась 12-летняя девочка, сообщает объединённая пресс-служба судов республики.
"Нерюнгринский городской суд РС(Я) отказал следователю по особо важным делам СУ (следственного управления) СК РФ по РС(Я) в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы МО (муниципального образования) "посёлок Чульман", обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ", - говорится в сообщении.
Бездомная собака - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Общественник рассказал о новых методах борьбы властей с бродячими собаками
Вчера, 04:00
По данным пресс-службы, суд удовлетворил ходатайство адвоката и его подзащитного об избрании меры пресечения в виде личного поручительства.
"Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в верховном суде РС(Я)", - добавили в суде.
В понедельник 12-летняя девочка в посёлке Чульман попала в реанимацию после того, как на неё напала стая собак. От гибели на месте нападения её спасли случайный прохожий и отец. Позже минздрав региона сообщил о смерти ребёнка в больнице. После трагедии в региональном СУСК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела.
Полиция в Чульмане зафиксировала после нападения стаи собак на ребёнка призывы в соцсетях травить животных, в органах предупредили, что от отравы могут пострадать люди.
Врач идет по коридору в больнице - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
В Саратове врачи пришили мужчине нос, который откусила собака
7 октября, 22:40
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала