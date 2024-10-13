https://ria.ru/20241013/sud-1977829892.html

Суд отказался арестовать главу поселка в Якутии, где погибла девочка

Суд отказался арестовать главу поселка в Якутии, где погибла девочка - РИА Новости, 13.10.2024

Суд отказался арестовать главу поселка в Якутии, где погибла девочка

Суд отказал в заключении под стражу главы посёлка Чульман в Якутии, где от нападения стаи собак скончалась 12-летняя девочка, сообщает объединённая пресс-служба РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T14:32

2024-10-13T14:32

2024-10-13T14:32

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯКУТСК, 13 окт - РИА Новости. Суд отказал в заключении под стражу главы посёлка Чульман в Якутии, где от нападения стаи собак скончалась 12-летняя девочка, сообщает объединённая пресс-служба судов республики. "Нерюнгринский городской суд РС(Я) отказал следователю по особо важным делам СУ (следственного управления) СК РФ по РС(Я) в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы МО (муниципального образования) "посёлок Чульман", обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, суд удовлетворил ходатайство адвоката и его подзащитного об избрании меры пресечения в виде личного поручительства. "Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в верховном суде РС(Я)", - добавили в суде. В понедельник 12-летняя девочка в посёлке Чульман попала в реанимацию после того, как на неё напала стая собак. От гибели на месте нападения её спасли случайный прохожий и отец. Позже минздрав региона сообщил о смерти ребёнка в больнице. После трагедии в региональном СУСК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела. Полиция в Чульмане зафиксировала после нападения стаи собак на ребёнка призывы в соцсетях травить животных, в органах предупредили, что от отравы могут пострадать люди.

https://ria.ru/20241013/zhivotnye-1977652436.html

https://ria.ru/20241007/nos-1976858896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)