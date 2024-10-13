https://ria.ru/20241013/su-34-1977834525.html

Российский Су-34 нанес удар по личному составу ВСУ в Курской области

Российский Су-34 нанес удар по личному составу ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.10.2024

Российский Су-34 нанес удар по личному составу ВСУ в Курской области

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 поразил опорный пункт и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T15:13

2024-10-13T15:13

2024-10-13T16:50

специальная военная операция на украине

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воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

су-34

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 поразил опорный пункт и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны."Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", — уточнили в ведомстве.В министерстве добавили, что экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета, получив подтверждение от разведки об уничтожении выявленных целей.Подразделения ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область, захватив некоторые приграничные территории. Их продвижение остановили. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.По данным Минобороны на 13 октября, за время боевых действий в Курской области противник среди прочего потерял более 22,5 тысячи военных, 157 танков, 72 боевые машины пехоты, 98 бронетранспортеров и 909 боевых бронированных машин.Президент Владимир Путин отмечал, что киевский режим предпринял провокацию, ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Как подчеркивал глава государства, противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977829073.html

https://ria.ru/20241009/vsu-1977243402.html

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Удар по опорному пункту и скоплению личного состава ВСУ в приграничном районе Курской области Су-34 ВКС России нанес удар по опорному пункту и скоплению личного состава ВСУ в приграничном районе Курской области, цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ 2024-10-13T15:13 true PT1M08S

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россия, курская область, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-34