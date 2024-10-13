Рейтинг@Mail.ru
Российский Су-34 нанес удар по личному составу ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:13 13.10.2024 (обновлено: 16:50 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/su-34-1977834525.html
Российский Су-34 нанес удар по личному составу ВСУ в Курской области
Российский Су-34 нанес удар по личному составу ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.10.2024
Российский Су-34 нанес удар по личному составу ВСУ в Курской области
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 поразил опорный пункт и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T15:13
2024-10-13T16:50
специальная военная операция на украине
россия
курская область
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
су-34
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835003_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_721d49b00bf6802e1e17f7ab5bb89bbd.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 поразил опорный пункт и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.&quot;Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)&quot;, — уточнили в ведомстве.В министерстве добавили, что экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета, получив подтверждение от разведки об уничтожении выявленных целей.Подразделения ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область, захватив некоторые приграничные территории. Их продвижение остановили. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.По данным Минобороны на 13 октября, за время боевых действий в Курской области противник среди прочего потерял более 22,5 тысячи военных, 157 танков, 72 боевые машины пехоты, 98 бронетранспортеров и 909 боевых бронированных машин.Президент Владимир Путин отмечал, что киевский режим предпринял провокацию, ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Как подчеркивал глава государства, противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977829073.html
https://ria.ru/20241009/vsu-1977243402.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Удар по опорному пункту и скоплению личного состава ВСУ в приграничном районе Курской области
Су-34 ВКС России нанес удар по опорному пункту и скоплению личного состава ВСУ в приграничном районе Курской области, цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ
2024-10-13T15:13
true
PT1M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835003_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bfeeb8b348e3c304c26dcc548dc2ef05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-34
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-34
Российский Су-34 нанес удар по личному составу ВСУ в Курской области

Минобороны сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ в Курской области

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 поразил опорный пункт и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.
«

"Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", — уточнили в ведомстве.

Уничтожение двух боевых бронированных машин ВСУ ударным комплексом Иноходец - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Минобороны показало уничтожение двух бронемашин ВСУ в Курской области
Вчера, 14:20
В министерстве добавили, что экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета, получив подтверждение от разведки об уничтожении выявленных целей.
Подразделения ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область, захватив некоторые приграничные территории. Их продвижение остановили. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
По данным Минобороны на 13 октября, за время боевых действий в Курской области противник среди прочего потерял более 22,5 тысячи военных, 157 танков, 72 боевые машины пехоты, 98 бронетранспортеров и 909 боевых бронированных машин.
Президент Владимир Путин отмечал, что киевский режим предпринял провокацию, ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Как подчеркивал глава государства, противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
"Огромные потери": на Западе забили тревогу из-за ударов Су-34 по ВСУ
9 октября, 16:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныСу-34
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала