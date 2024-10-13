https://ria.ru/20241013/su-34-1977834525.html
Российский Су-34 нанес удар по личному составу ВСУ в Курской области
Российский Су-34 нанес удар по личному составу ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.10.2024
Российский Су-34 нанес удар по личному составу ВСУ в Курской области
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 поразил опорный пункт и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T15:13
2024-10-13T15:13
2024-10-13T16:50
специальная военная операция на украине
россия
курская область
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
су-34
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 поразил опорный пункт и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны."Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", — уточнили в ведомстве.В министерстве добавили, что экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета, получив подтверждение от разведки об уничтожении выявленных целей.Подразделения ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область, захватив некоторые приграничные территории. Их продвижение остановили. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.По данным Минобороны на 13 октября, за время боевых действий в Курской области противник среди прочего потерял более 22,5 тысячи военных, 157 танков, 72 боевые машины пехоты, 98 бронетранспортеров и 909 боевых бронированных машин.Президент Владимир Путин отмечал, что киевский режим предпринял провокацию, ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Как подчеркивал глава государства, противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977829073.html
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Удар по опорному пункту и скоплению личного состава ВСУ в приграничном районе Курской области
Су-34 ВКС России нанес удар по опорному пункту и скоплению личного состава ВСУ в приграничном районе Курской области, цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ
2024-10-13T15:13
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россия, курская область, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-34
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-34
Российский Су-34 нанес удар по личному составу ВСУ в Курской области
Минобороны сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ в Курской области