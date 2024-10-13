https://ria.ru/20241013/stoltenberg-1977853520.html
Бывший генсек НАТО сделал неожиданное заявление о России
Бывший генсек НАТО сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 13.10.2024
Бывший генсек НАТО сделал неожиданное заявление о России
Стремление наладить отношения с Россией после окончания холодной войны было правильным подходом, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T19:35
2024-10-13T19:35
2024-10-13T23:45
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Стремление наладить отношения с Россией после окончания холодной войны было правильным подходом, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Spiegel."Я до сих пор считаю, что это была правильная стратегия. <…> Даже после присоединения Крыма и начала боевых действий в Донбассе мы продолжали встречаться в Совете Россия — НАТО", — сказал он.Столтенберг также призвал Запад "не допустить возникновения каких-либо недопониманий со стороны Москвы".На Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20241013/nato-1977845747.html
https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html
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в мире, россия, нато, йенс столтенберг, донбасс
В мире, Россия, НАТО, Йенс Столтенберг, Донбасс
Бывший генсек НАТО сделал неожиданное заявление о России
Столтенберг назвал хорошие отношения с РФ после холодной войны верной стратегией