https://ria.ru/20241013/stoltenberg-1977835805.html

Столтенберг назвал главную проблему ближневосточного конфликта

Столтенберг назвал главную проблему ближневосточного конфликта - РИА Новости, 13.10.2024

Столтенберг назвал главную проблему ближневосточного конфликта

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил изданию Spiegel, что главной проблемой ближневосточного конфликта остаётся отсутствие самостоятельного РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T15:33

2024-10-13T15:33

2024-10-13T15:33

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил изданию Spiegel, что главной проблемой ближневосточного конфликта остаётся отсутствие самостоятельного Палестинского государства. Первого октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошла официальная передача дел от Столтенберга новому генсеку альянса - экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте. Сам Столтенберг в следующем году возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности. "Уже долгое время главной проблемой является отсутствие собственного государства у палестинцев. Я понимаю сложности создания двух государств, но я считаю, что время, прошедшее с ужасающих террористических атак против Израиля 7 октября, еще раз чётко продемонстрировало важность подобного решения", - сказал Столтенберг. Экс-генсек отметил, что существует опасность разрастания текущего конфликта на Ближнем Востоке в масштабах всего региона, а также выразил поддержку усилиям США и Германии, направленным на деэскалацию напряжённости. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241013/palestina-1977788335.html

https://ria.ru/20241011/pezeshkian-1977602859.html

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Дарья Буймова

в мире, израиль, брюссель, нидерланды, йенс столтенберг, марк рютте, нато, хамас