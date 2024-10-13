https://ria.ru/20241013/starship-1977842840.html

Starship успешно приводнился в Индийском океане

Starship успешно приводнился в Индийском океане - РИА Новости, 13.10.2024

Starship успешно приводнился в Индийском океане

Космический корабль Starship успешно приводнился в Индийском океане в рамках пятого тестового полета, сообщила компания SpaceX. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T16:48

2024-10-13T16:48

2024-10-13T17:07

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ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. Космический корабль Starship успешно приводнился в Индийском океане в рамках пятого тестового полета, сообщила компания SpaceX. "Приводнение подтверждено! Поздравляем всю команду SpaceX с захватывающим пятым летным испытанием Starship", — говорится в заявлении. Космический корабль погрузился в воды Индийского океана после совершенного ранее старта с ракетным ускорителем Super Heavy, который также успешно вернули на стартовую площадку. Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года. Тогда через несколько минут после старта корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре разрушился. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года. Тогда вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертый тестовый запуск провели в июне 2024-го. Ранее Маск заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полет Starship на Марс уже в ближайшие четыре года.

https://ria.ru/20240920/mask-1973846716.html

https://ria.ru/20240908/starship-1971340466.html

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индийский океан, земля, марс, spacex, в мире