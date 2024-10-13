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Starship успешно приводнился в Индийском океане - РИА Новости, 13.10.2024
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16:48 13.10.2024 (обновлено: 17:07 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/starship-1977842840.html
Starship успешно приводнился в Индийском океане
Starship успешно приводнился в Индийском океане - РИА Новости, 13.10.2024
Starship успешно приводнился в Индийском океане
Космический корабль Starship успешно приводнился в Индийском океане в рамках пятого тестового полета, сообщила компания SpaceX. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T16:48
2024-10-13T17:07
индийский океан
земля
марс
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ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. Космический корабль Starship успешно приводнился в Индийском океане в рамках пятого тестового полета, сообщила компания SpaceX. "Приводнение подтверждено! Поздравляем всю команду SpaceX с захватывающим пятым летным испытанием Starship", — говорится в заявлении. Космический корабль погрузился в воды Индийского океана после совершенного ранее старта с ракетным ускорителем Super Heavy, который также успешно вернули на стартовую площадку. Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года. Тогда через несколько минут после старта корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре разрушился. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года. Тогда вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертый тестовый запуск провели в июне 2024-го. Ранее Маск заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полет Starship на Марс уже в ближайшие четыре года.
https://ria.ru/20240920/mask-1973846716.html
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индийский океан, земля, марс, spacex, в мире
Индийский океан, Земля, Марс, SpaceX, В мире
Starship успешно приводнился в Индийском океане

SpaceX: космический корабль Starship успешно приводнился в Индийском океане

© AP Photo / Eric GayКорабль Starship на космодроме Бока-Чика, штат Техас
Корабль Starship на космодроме Бока-Чика, штат Техас - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© AP Photo / Eric Gay
Корабль Starship на космодроме Бока-Чика, штат Техас. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. Космический корабль Starship успешно приводнился в Индийском океане в рамках пятого тестового полета, сообщила компания SpaceX.
«
"Приводнение подтверждено! Поздравляем всю команду SpaceX с захватывающим пятым летным испытанием Starship", — говорится в заявлении.
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Космический корабль погрузился в воды Индийского океана после совершенного ранее старта с ракетным ускорителем Super Heavy, который также успешно вернули на стартовую площадку.
Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года. Тогда через несколько минут после старта корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре разрушился. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года. Тогда вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертый тестовый запуск провели в июне 2024-го.
Ранее Маск заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полет Starship на Марс уже в ближайшие четыре года.
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