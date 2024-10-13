https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977851674.html

Спецоперация, 13 октября: освобождение Михайловки в ДНР

Спецоперация, 13 октября: освобождение Михайловки в ДНР - РИА Новости, 13.10.2024

Спецоперация, 13 октября: освобождение Михайловки в ДНР

Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике, следует из сводки Минобороны РФ,... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T19:11

2024-10-13T19:11

2024-10-13T19:11

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киев

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вооруженные силы украины

михаил подоляк

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной 13 октября. Кроме того, подразделения "Центра" и других группировок ВС РФ, задействованных в спецоперации, нанесли поражение живой силе и технике противника, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также отразили 18 контратак. Украинские войска потеряли при этом до 1805 военнослужащих. Также Киев лишился танка, БМП, боевой бронированной машины "Козак", трёх HMMWV и бронетранспортёра M113 производства США, а также Kirpi турецкого производства, двух самоходных артиллерийских установок Krab польского производства, гаубиц М198 производства США и FH-70 производства Великобритании, гаубицы "Мста-Б", двух орудий Д-20 и одиннадцати Д-30, противотанковой пушки "Рапира", орудий М119 производства США и L-119 производства Великобритании. Помимо этого, уничтожены две боевые машины РСЗО "Град", две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", два склада военного имущества, четыре склада боеприпасов и склад беспилотников. Авиация, расчёты беспилотников и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам беспилотников, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средства ПВО сбили пять снарядов HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 36 беспилотников. Отражение контратак и попыток прорваться через границуКак сказано в отдельной сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России, ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Подразделения группировки войск "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад. Также они отразили пять контратак и одну попытку прорваться через государственную границу. Авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах приграничных населённых пунктов Курской области, а также удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам украинских войск. За сутки ВСУ потеряли более 300 человек, уничтожены семь танков, в том числе два Leopard немецкого производства, БМП и две боевые бронированные машины, а также самоходная артиллерийская установка AS-90 британского производства, два миномета и 11 автомобилей. Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 22,6 тысячи военнослужащих. Шрапнелью по мирнымПредставительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска в воскресенье обстреляли Горловку 12 снарядами натовского калибра 155 миллиметров, в том числе кассетными. Кроме того, при обстреле из РСЗО HIMARS Дебальцево в ДНР в субботу были применены ракеты со шрапнелью, передал корреспондент РИА Новости. Добавит деталейУкраинские официальные лица и СМИ в воскресенье сообщали о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги, а также о повреждении объекта критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что "план победы" представят гражданам Украины в ближайшее время. По его словам, план касается "политического принуждения, дипломатического, экономического, военного". Кроме того, ожидается, что Зеленский "добавит деталей" к уже понятным основным акцентам, отметил Подоляк.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, херсонская область , украина, владимир зеленский, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, михаил подоляк