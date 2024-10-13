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Минобороны показало уничтожение двух бронемашин ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.10.2024
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14:20 13.10.2024
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Минобороны показало уничтожение двух бронемашин ВСУ в Курской области
Минобороны показало уничтожение двух бронемашин ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.10.2024
Минобороны показало уничтожение двух бронемашин ВСУ в Курской области
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения двух боевых бронированных машин ВСУ беспилотным ударным комплексом "Иноходец" в приграничном... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T14:20
2024-10-13T14:20
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения двух боевых бронированных машин ВСУ беспилотным ударным комплексом "Иноходец" в приграничном районе Курской области. Отмечается, что военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Север" с помощью беспилотников выявили стоянку бронетехники ВСУ в лесопосадке в приграничном районе Курской области. После определения и подтверждения точных координат мест нахождения боевых бронированных машин противника было принято решение о точечном огневом воздействии, рассказали в МО РФ. "В результате нанесенных расчетом ударного БПЛА "Иноходец" ракетных ударов две ББМ боевиков ВСУ были уничтожены. Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания, взрывы двух боевых бронированных машин ВСУ и детонацию боеприпасов", - уточнили в ведомстве. Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240808/minoborony-1965016808.html
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Уничтожение двух боевых бронированных машин ВСУ ударным комплексом "Иноходец"
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения двух боевых бронированных машин ВСУ беспилотным ударным комплексом "Иноходец" в приграничном районе Курской области.
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны показало уничтожение двух бронемашин ВСУ в Курской области

Минобороны показало уничтожение БПЛА "Иноходец" двух ББМ ВСУ в курской области

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения двух боевых бронированных машин ВСУ беспилотным ударным комплексом "Иноходец" в приграничном районе Курской области.
Отмечается, что военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Север" с помощью беспилотников выявили стоянку бронетехники ВСУ в лесопосадке в приграничном районе Курской области.
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После определения и подтверждения точных координат мест нахождения боевых бронированных машин противника было принято решение о точечном огневом воздействии, рассказали в МО РФ.
"В результате нанесенных расчетом ударного БПЛА "Иноходец" ракетных ударов две ББМ боевиков ВСУ были уничтожены. Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания, взрывы двух боевых бронированных машин ВСУ и детонацию боеприпасов", - уточнили в ведомстве.
Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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