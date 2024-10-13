https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977829073.html
Минобороны показало уничтожение двух бронемашин ВСУ в Курской области
Минобороны показало уничтожение двух бронемашин ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.10.2024
Минобороны показало уничтожение двух бронемашин ВСУ в Курской области
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения двух боевых бронированных машин ВСУ беспилотным ударным комплексом "Иноходец" в приграничном... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T14:20
2024-10-13T14:20
2024-10-13T14:20
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977828591_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_77dfc1672ef0830fb117d149fbb25b4a.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения двух боевых бронированных машин ВСУ беспилотным ударным комплексом "Иноходец" в приграничном районе Курской области. Отмечается, что военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Север" с помощью беспилотников выявили стоянку бронетехники ВСУ в лесопосадке в приграничном районе Курской области. После определения и подтверждения точных координат мест нахождения боевых бронированных машин противника было принято решение о точечном огневом воздействии, рассказали в МО РФ. "В результате нанесенных расчетом ударного БПЛА "Иноходец" ракетных ударов две ББМ боевиков ВСУ были уничтожены. Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания, взрывы двух боевых бронированных машин ВСУ и детонацию боеприпасов", - уточнили в ведомстве. Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240808/minoborony-1965016808.html
https://ria.ru/20240923/minoborony-1974273820.html
россия
курская область
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977828591_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_942fac9bb818634cf58d57c5b0365423.jpg
Уничтожение двух боевых бронированных машин ВСУ ударным комплексом "Иноходец"
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения двух боевых бронированных машин ВСУ беспилотным ударным комплексом "Иноходец" в приграничном районе Курской области.
2024-10-13T14:20
true
PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны показало уничтожение двух бронемашин ВСУ в Курской области
Минобороны показало уничтожение БПЛА "Иноходец" двух ББМ ВСУ в курской области