https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977819909.html

Группировка "Днепр" нанесла поражение четырем украинским бригадам

Группировка "Днепр" нанесла поражение четырем украинским бригадам - РИА Новости, 13.10.2024

Группировка "Днепр" нанесла поражение четырем украинским бригадам

Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Херсонской и Запорожской областей, потери противника составили РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T12:19

2024-10-13T12:19

2024-10-13T12:19

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Херсонской и Запорожской областей, потери противника составили более 50 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 39-й бригады береговой обороны, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Шляховое, Никольское, Приднепровское, Токаревка Херсонской области, Новоандреевка и Каменское Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Потери ВСУ составили свыше 50 военнослужащих, пять автомобилей, 122-миллиметровая гаубица Д-30", - добавили в МО РФ. Кроме того, уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и два склада военного имущества.

https://ria.ru/20241013/mikhaylovka-1977818375.html

https://ria.ru/20241013/bloomberg-1977812487.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины