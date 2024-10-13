https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977819909.html
Группировка "Днепр" нанесла поражение четырем украинским бригадам
Группировка "Днепр" нанесла поражение четырем украинским бригадам - РИА Новости, 13.10.2024
Группировка "Днепр" нанесла поражение четырем украинским бригадам
Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Херсонской и Запорожской областей, потери противника составили РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T12:19
2024-10-13T12:19
2024-10-13T12:19
в мире
россия
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340742_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_673092833e2232d4beff36aea65d00c6.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Херсонской и Запорожской областей, потери противника составили более 50 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 39-й бригады береговой обороны, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Шляховое, Никольское, Приднепровское, Токаревка Херсонской области, Новоандреевка и Каменское Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Потери ВСУ составили свыше 50 военнослужащих, пять автомобилей, 122-миллиметровая гаубица Д-30", - добавили в МО РФ. Кроме того, уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и два склада военного имущества.
https://ria.ru/20241013/mikhaylovka-1977818375.html
https://ria.ru/20241013/bloomberg-1977812487.html
россия
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340742_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_c01efdcf4beb4b2cf6d30f080a982ab9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины
В мире, Россия, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Группировка "Днепр" нанесла поражение четырем украинским бригадам
Минобороны: ВСУ потеряли более 50 военных в Херсонской и Запорожской областях