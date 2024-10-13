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Группировка "Днепр" нанесла поражение четырем украинским бригадам - РИА Новости, 13.10.2024
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12:19 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977819909.html
Группировка "Днепр" нанесла поражение четырем украинским бригадам
Группировка "Днепр" нанесла поражение четырем украинским бригадам - РИА Новости, 13.10.2024
Группировка "Днепр" нанесла поражение четырем украинским бригадам
Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Херсонской и Запорожской областей, потери противника составили РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T12:19
2024-10-13T12:19
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запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Херсонской и Запорожской областей, потери противника составили более 50 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 39-й бригады береговой обороны, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Шляховое, Никольское, Приднепровское, Токаревка Херсонской области, Новоандреевка и Каменское Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Потери ВСУ составили свыше 50 военнослужащих, пять автомобилей, 122-миллиметровая гаубица Д-30", - добавили в МО РФ. Кроме того, уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и два склада военного имущества.
https://ria.ru/20241013/mikhaylovka-1977818375.html
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в мире, россия, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины
В мире, Россия, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Группировка "Днепр" нанесла поражение четырем украинским бригадам

Минобороны: ВСУ потеряли более 50 военных в Херсонской и Запорожской областях

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Херсонской и Запорожской областей, потери противника составили более 50 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 39-й бригады береговой обороны, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Шляховое, Никольское, Приднепровское, Токаревка Херсонской области, Новоандреевка и Каменское Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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"Потери ВСУ составили свыше 50 военнослужащих, пять автомобилей, 122-миллиметровая гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.
Кроме того, уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и два склада военного имущества.
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