https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977818802.html

Группировка "Север" уничтожила склад БПЛА ВСУ

Группировка "Север" уничтожила склад БПЛА ВСУ - РИА Новости, 13.10.2024

Группировка "Север" уничтожила склад БПЛА ВСУ

ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской и Сумской областях, сообщило в воскресенье министерство... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T12:07

2024-10-13T12:07

2024-10-13T12:14

специальная военная операция на украине

россия

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вооруженные силы украины

безопасность

волчанск

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской и Сумской областях, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Охримовка, Чайковка, Липцы Харьковской области и Катериновка Сумской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три автомобиля, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20241013/bloomberg-1977812487.html

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Дарья Буймова

россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность, волчанск