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Группировка "Север" уничтожила склад БПЛА ВСУ - РИА Новости, 13.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:07 13.10.2024 (обновлено: 12:14 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977818802.html
Группировка "Север" уничтожила склад БПЛА ВСУ
Группировка "Север" уничтожила склад БПЛА ВСУ - РИА Новости, 13.10.2024
Группировка "Север" уничтожила склад БПЛА ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской и Сумской областях, сообщило в воскресенье министерство... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T12:07
2024-10-13T12:14
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
волчанск
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской и Сумской областях, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Охримовка, Чайковка, Липцы Харьковской области и Катериновка Сумской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три автомобиля, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20241013/bloomberg-1977812487.html
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россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Волчанск
Группировка "Север" уничтожила склад БПЛА ВСУ

Минобороны: группировка "Север" уничтожила склад БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской и Сумской областях, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Охримовка, Чайковка, Липцы Харьковской области и Катериновка Сумской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три автомобиля, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВолчанск
 
 
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