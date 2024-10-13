https://ria.ru/20241013/spacex-1977842475.html

SpaceX провела успешную посадку первой ступени корабля Starship

SpaceX провела успешную посадку первой ступени корабля Starship - РИА Новости, 13.10.2024

SpaceX провела успешную посадку первой ступени корабля Starship

Американской компании SpaceX удалось посадить первую ступень ракеты Starship обратно на стартовую платформу после запуска, заявил американский миллиардер и... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T16:44

2024-10-13T16:44

2024-10-13T16:49

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Американской компании SpaceX удалось посадить первую ступень ракеты Starship обратно на стартовую платформу после запуска, заявил американский миллиардер и глава космической корпорации Илон Маск. Ранее SpaceX произвела пятый тестовый запуск создаваемого для полетов на Луну и Марс космического корабля Starship. "Башня поймала ракету!!" - написал Маск, прикрепив к записи видеоролик. На нём видно, как первая ступень совершает приземление на стартовой платформе. В сентябре Маск возмутился политикой регулятора США, правила которого, по его мнению, в долгосрочной перспективе могут помешать его корпорации SpaceX отправить первого человека на Марс: перед пятым тестовым запуском корабля Starship необходимо проводить 60-дневные консультации с подразделениями Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) с целью гарантировать безопасность деятельности корпорации для окружающей среды. При этом консультации могут продлеваться регулятором неограниченное число раз. Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года - тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте и было признано успешным. Четвертое испытание прошло в июне. Ранее Маск заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полет Starship на Марс уже в ближайшие четыре года.

https://ria.ru/20240910/mask-1971947283.html

https://ria.ru/20240906/orbita-1970984640.html

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марс, луна, сша, илон маск, spacex, в мире