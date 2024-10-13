SpaceX провела успешную посадку первой ступени корабля Starship
SpaceX посадила первую ступень ракеты Starship обратно на стартовую платформу
© AP Photo / Eric GayКорабль Starship на космодроме в Бока-Чика, штат Техас
© AP Photo / Eric Gay
Корабль Starship на космодроме в Бока-Чика, штат Техас. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Американской компании SpaceX удалось посадить первую ступень ракеты Starship обратно на стартовую платформу после запуска, заявил американский миллиардер и глава космической корпорации Илон Маск.
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"Башня поймала ракету!!" - написал Маск, прикрепив к записи видеоролик. На нём видно, как первая ступень совершает приземление на стартовой платформе.
В сентябре Маск возмутился политикой регулятора США, правила которого, по его мнению, в долгосрочной перспективе могут помешать его корпорации SpaceX отправить первого человека на Марс: перед пятым тестовым запуском корабля Starship необходимо проводить 60-дневные консультации с подразделениями Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) с целью гарантировать безопасность деятельности корпорации для окружающей среды. При этом консультации могут продлеваться регулятором неограниченное число раз.
Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года - тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте и было признано успешным. Четвертое испытание прошло в июне.
Ранее Маск заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полет Starship на Марс уже в ближайшие четыре года.