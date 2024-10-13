https://ria.ru/20241013/siyyarto-1977798011.html

Сийярто прокомментировал визит Зеленского на оружейный завод в США

Сийярто прокомментировал визит Зеленского на оружейный завод в США - РИА Новости, 13.10.2024

Сийярто прокомментировал визит Зеленского на оружейный завод в США

Американцам судить, был ли визит Владимира Зеленского на оружейный завод в колеблющемся штате Пенсильвания вмешательством в выборы президента США, заявил в... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T06:15

2024-10-13T06:15

2024-10-13T06:56

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Американцам судить, был ли визит Владимира Зеленского на оружейный завод в колеблющемся штате Пенсильвания вмешательством в выборы президента США, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Это американским гражданам судить, является это вмешательством или чем-то еще", — сказал Сийярто, отвечая на соответствующий вопрос.Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. После этого спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон потребовал от Зеленского уволить посла Украины в Штатах за организацию поездки на завод. Кроме того, конгрессмен назвал эту поездку вмешательством в президентские выборы.По мнению Джонсона, визит являлся нарушением принципа невмешательства во внутренние политические процессы страны и "очевидно партийным мероприятием, проведенным с целью помочь демократам, и вмешательством в выборы". По его словам, Киев поддерживают обе партии в США, однако "атаки в СМИ на кандидатов от Республиканской партии" со стороны украинского правительства оказывают "ненужное давление" и испытывают отношения Штатов с Украиной.В конце сентября ряд сенаторов-республиканцев рекомендовали Зеленскому держаться подальше от американской политики после слов последнего о кандидате в вице-президенты США Джей-Ди Вэнсе. В преддверии поездки в США в интервью изданию New Yorker Зеленский заявил, что для Киева будет "опасным сигналом", если Вэнс займет должность вице-президента.По мнению законодателей, Зеленский "монументально просчитался", посетив завод по производству боеприпасов, и находится не в том положении, чтобы заниматься спорами в разгар выборов.Экс-президент США, кандидат от республиканцев Дональд Трамп также подверг Зеленского критике. На своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.В связи с поездкой Зеленского на оружейный завод в колеблющемся штате группа конгрессменов-республиканцев потребовала провести расследование. По их словам, этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241011/nedovolstvo-1977498272.html

https://ria.ru/20241008/vybory-1976863617.html

https://ria.ru/20241009/zelenskiy-1977108767.html

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сша, украина, киев, владимир зеленский, петер сийярто, в мире, майк джонсон