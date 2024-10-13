Рейтинг@Mail.ru
Сийярто прокомментировал визит Зеленского на оружейный завод в США - РИА Новости, 13.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:15 13.10.2024 (обновлено: 06:56 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/siyyarto-1977798011.html
Сийярто прокомментировал визит Зеленского на оружейный завод в США
Сийярто прокомментировал визит Зеленского на оружейный завод в США - РИА Новости, 13.10.2024
Сийярто прокомментировал визит Зеленского на оружейный завод в США
Американцам судить, был ли визит Владимира Зеленского на оружейный завод в колеблющемся штате Пенсильвания вмешательством в выборы президента США, заявил в... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T06:15
2024-10-13T06:56
сша
украина
киев
владимир зеленский
петер сийярто
в мире
майк джонсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974368719_0:313:3000:2001_1920x0_80_0_0_b0389498271f55f36ef7bbd3d2b7923e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Американцам судить, был ли визит Владимира Зеленского на оружейный завод в колеблющемся штате Пенсильвания вмешательством в выборы президента США, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.&quot;Это американским гражданам судить, является это вмешательством или чем-то еще&quot;, — сказал Сийярто, отвечая на соответствующий вопрос.Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. После этого спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон потребовал от Зеленского уволить посла Украины в Штатах за организацию поездки на завод. Кроме того, конгрессмен назвал эту поездку вмешательством в президентские выборы.По мнению Джонсона, визит являлся нарушением принципа невмешательства во внутренние политические процессы страны и "очевидно партийным мероприятием, проведенным с целью помочь демократам, и вмешательством в выборы". По его словам, Киев поддерживают обе партии в США, однако "атаки в СМИ на кандидатов от Республиканской партии" со стороны украинского правительства оказывают "ненужное давление" и испытывают отношения Штатов с Украиной.В конце сентября ряд сенаторов-республиканцев рекомендовали Зеленскому держаться подальше от американской политики после слов последнего о кандидате в вице-президенты США Джей-Ди Вэнсе. В преддверии поездки в США в интервью изданию New Yorker Зеленский заявил, что для Киева будет "опасным сигналом", если Вэнс займет должность вице-президента.По мнению законодателей, Зеленский "монументально просчитался", посетив завод по производству боеприпасов, и находится не в том положении, чтобы заниматься спорами в разгар выборов.Экс-президент США, кандидат от республиканцев Дональд Трамп также подверг Зеленского критике. На своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.В связи с поездкой Зеленского на оружейный завод в колеблющемся штате группа конгрессменов-республиканцев потребовала провести расследование. По их словам, этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241011/nedovolstvo-1977498272.html
https://ria.ru/20241008/vybory-1976863617.html
https://ria.ru/20241009/zelenskiy-1977108767.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974368719_313:0:2981:2001_1920x0_80_0_0_1c0914d389659c66e964d65668d40bc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, киев, владимир зеленский, петер сийярто, в мире, майк джонсон
США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, В мире, Майк Джонсон
Сийярто прокомментировал визит Зеленского на оружейный завод в США

Сийярто: гражданам США судить, вмешался ли Зеленский в выборы визитом на завод

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский во время посещения завода боеприпасов в Пенсильвании
Владимир Зеленский во время посещения завода боеприпасов в Пенсильвании - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский во время посещения завода боеприпасов в Пенсильвании. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Американцам судить, был ли визит Владимира Зеленского на оружейный завод в колеблющемся штате Пенсильвания вмешательством в выборы президента США, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«

"Это американским гражданам судить, является это вмешательством или чем-то еще", — сказал Сийярто, отвечая на соответствующий вопрос.

Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
"Зеленского ждет гнев": в США жестко раскритиковали одно решение Киева
11 октября, 01:21
Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. После этого спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон потребовал от Зеленского уволить посла Украины в Штатах за организацию поездки на завод. Кроме того, конгрессмен назвал эту поездку вмешательством в президентские выборы.
По мнению Джонсона, визит являлся нарушением принципа невмешательства во внутренние политические процессы страны и "очевидно партийным мероприятием, проведенным с целью помочь демократам, и вмешательством в выборы". По его словам, Киев поддерживают обе партии в США, однако "атаки в СМИ на кандидатов от Республиканской партии" со стороны украинского правительства оказывают "ненужное давление" и испытывают отношения Штатов с Украиной.
В конце сентября ряд сенаторов-республиканцев рекомендовали Зеленскому держаться подальше от американской политики после слов последнего о кандидате в вице-президенты США Джей-Ди Вэнсе. В преддверии поездки в США в интервью изданию New Yorker Зеленский заявил, что для Киева будет "опасным сигналом", если Вэнс займет должность вице-президента.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
США не увидели вмешательства КНР в президентские выборы
8 октября, 00:13
По мнению законодателей, Зеленский "монументально просчитался", посетив завод по производству боеприпасов, и находится не в том положении, чтобы заниматься спорами в разгар выборов.
Экс-президент США, кандидат от республиканцев Дональд Трамп также подверг Зеленского критике. На своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
В связи с поездкой Зеленского на оружейный завод в колеблющемся штате группа конгрессменов-республиканцев потребовала провести расследование. По их словам, этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
В США назвали истинную причину, почему Зеленский отменил саммит по Украине
9 октября, 10:17
 
СШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийПетер СийяртоВ миреМайк Джонсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала