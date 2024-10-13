Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Север" отразила пять контратак ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 13.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:18 13.10.2024 (обновлено: 14:38 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/sever-1977824142.html
Группировка "Север" отразила пять контратак ВСУ в курском приграничье
Группировка "Север" отразила пять контратак ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 13.10.2024
Группировка "Север" отразила пять контратак ВСУ в курском приграничье
Российские подразделения отразили пять контратак украинских войск в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T13:18
2024-10-13T14:38
специальная военная операция на украине
россия
курская область
сша
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975133455_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_3990ed3028f5da4b94e1620a388fd0c6.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российские подразделения отразили пять контратак украинских войск в Курской области, сообщили в Минобороны. "За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Нижний Клин и Покровский, а также одна попытка прорваться через государственную границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь", — говорится в сводке.При этом противник потерял:Группировка войск "Север" также продолжила наступление и поразили скопления десяти украинских бригад в районах Дарьино, Любимовки, Малой Локни, Нового Пути, Толстого Луга и Плехово. Кроме того, авиация и артиллерия успешно нанесли удары по живой силе и технике противника возле населенных пунктов Гоголевка, Дарьино, Заолешинка, Ивашковский, Кругленькое, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Орловка, Новоивановка, Николаевка, Плехово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.В свою очередь, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ударили по местам сосредоточения резервов украинских войск в районах населенных пунктов Белополье, Беловоды, Бурынь, Бунякино, Великая Чернетчина, Журавка, Искрисковщина, Кияница, Мирлоги, Новая Слобода, Ободы, Павловка, Петрушевка, Речки, Ровное, Степановка, Сумы и Шпиль в Сумской области. Общие потери противника составили:Кроме того, за сутки в плен сдались восемь солдат ВСУ.Подразделения ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область, захватив некоторые приграничные территории. Их продвижение остановили. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.Президент Владимир Путин отмечал, что киевский режим предпринял провокацию, ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Как подчеркивал глава государства, противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20241013/general-1977823611.html
https://ria.ru/20241013/su-25--1977796367.html
https://ria.ru/20241013/medvedev-1977821422.html
россия
курская область
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975133455_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_713ad152099988b09acc8a2a952b270d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Север" отразила пять контратак ВСУ в курском приграничье

ВСУ потеряли до 80 человек в попытках контратаковать в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ в Курской области
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российские подразделения отразили пять контратак украинских войск в Курской области, сообщили в Минобороны.
«
"За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Нижний Клин и Покровский, а также одна попытка прорваться через государственную границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь", — говорится в сводке.
Военнослужащие инженерных войск ВС РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
На Западе сделали заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 13:11
При этом противник потерял:
  • до 80 человек убитыми и ранеными;
  • три танка;
  • боевую машину пехоты Bradley производства США;
  • боевую бронированную машину;
  • четыре автомобиля.
Группировка войск "Север" также продолжила наступление и поразили скопления десяти украинских бригад в районах Дарьино, Любимовки, Малой Локни, Нового Пути, Толстого Луга и Плехово.
Кроме того, авиация и артиллерия успешно нанесли удары по живой силе и технике противника возле населенных пунктов Гоголевка, Дарьино, Заолешинка, Ивашковский, Кругленькое, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Орловка, Новоивановка, Николаевка, Плехово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.
Самолет Су-25 Грач - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
ВКС сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье
Вчера, 05:09
В свою очередь, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ударили по местам сосредоточения резервов украинских войск в районах населенных пунктов Белополье, Беловоды, Бурынь, Бунякино, Великая Чернетчина, Журавка, Искрисковщина, Кияница, Мирлоги, Новая Слобода, Ободы, Павловка, Петрушевка, Речки, Ровное, Степановка, Сумы и Шпиль в Сумской области.
Общие потери противника составили:
  • более 300 военнослужащих;
  • семь танков, включая танк Leopard производства Германии;
  • боевая машина пехоты;
  • две боевые бронированные машины;
  • самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании;
  • два миномета;
  • 11 автомобилей.
Кроме того, за сутки в плен сдались восемь солдат ВСУ.
Подразделения ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область, захватив некоторые приграничные территории. Их продвижение остановили. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
Президент Владимир Путин отмечал, что киевский режим предпринял провокацию, ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Как подчеркивал глава государства, противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Медведев высказался об инициативах Запада по России и Украине
Вчера, 12:37
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСШАВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала