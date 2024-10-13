https://ria.ru/20241013/sever-1977824142.html

Группировка "Север" отразила пять контратак ВСУ в курском приграничье

Группировка "Север" отразила пять контратак ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 13.10.2024

Группировка "Север" отразила пять контратак ВСУ в курском приграничье

Российские подразделения отразили пять контратак украинских войск в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T13:18

2024-10-13T13:18

2024-10-13T14:38

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российские подразделения отразили пять контратак украинских войск в Курской области, сообщили в Минобороны. "За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Нижний Клин и Покровский, а также одна попытка прорваться через государственную границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь", — говорится в сводке.При этом противник потерял:Группировка войск "Север" также продолжила наступление и поразили скопления десяти украинских бригад в районах Дарьино, Любимовки, Малой Локни, Нового Пути, Толстого Луга и Плехово. Кроме того, авиация и артиллерия успешно нанесли удары по живой силе и технике противника возле населенных пунктов Гоголевка, Дарьино, Заолешинка, Ивашковский, Кругленькое, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Орловка, Новоивановка, Николаевка, Плехово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.В свою очередь, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ударили по местам сосредоточения резервов украинских войск в районах населенных пунктов Белополье, Беловоды, Бурынь, Бунякино, Великая Чернетчина, Журавка, Искрисковщина, Кияница, Мирлоги, Новая Слобода, Ободы, Павловка, Петрушевка, Речки, Ровное, Степановка, Сумы и Шпиль в Сумской области. Общие потери противника составили:Кроме того, за сутки в плен сдались восемь солдат ВСУ.Подразделения ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область, захватив некоторые приграничные территории. Их продвижение остановили. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.Президент Владимир Путин отмечал, что киевский режим предпринял провокацию, ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Как подчеркивал глава государства, противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20241013/general-1977823611.html

https://ria.ru/20241013/su-25--1977796367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, сша, вооруженные силы украины, безопасность