https://ria.ru/20241013/sever-1977824142.html
Группировка "Север" отразила пять контратак ВСУ в курском приграничье
Группировка "Север" отразила пять контратак ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 13.10.2024
Группировка "Север" отразила пять контратак ВСУ в курском приграничье
Российские подразделения отразили пять контратак украинских войск в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T13:18
2024-10-13T13:18
2024-10-13T14:38
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российские подразделения отразили пять контратак украинских войск в Курской области, сообщили в Минобороны. "За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Нижний Клин и Покровский, а также одна попытка прорваться через государственную границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь", — говорится в сводке.При этом противник потерял:Группировка войск "Север" также продолжила наступление и поразили скопления десяти украинских бригад в районах Дарьино, Любимовки, Малой Локни, Нового Пути, Толстого Луга и Плехово. Кроме того, авиация и артиллерия успешно нанесли удары по живой силе и технике противника возле населенных пунктов Гоголевка, Дарьино, Заолешинка, Ивашковский, Кругленькое, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Орловка, Новоивановка, Николаевка, Плехово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.В свою очередь, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ударили по местам сосредоточения резервов украинских войск в районах населенных пунктов Белополье, Беловоды, Бурынь, Бунякино, Великая Чернетчина, Журавка, Искрисковщина, Кияница, Мирлоги, Новая Слобода, Ободы, Павловка, Петрушевка, Речки, Ровное, Степановка, Сумы и Шпиль в Сумской области. Общие потери противника составили:Кроме того, за сутки в плен сдались восемь солдат ВСУ.Подразделения ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область, захватив некоторые приграничные территории. Их продвижение остановили. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.Президент Владимир Путин отмечал, что киевский режим предпринял провокацию, ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Как подчеркивал глава государства, противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20241013/general-1977823611.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курская область, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Север" отразила пять контратак ВСУ в курском приграничье
ВСУ потеряли до 80 человек в попытках контратаковать в Курской области
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российские подразделения отразили пять контратак украинских войск в Курской области, сообщили в Минобороны.
«
"За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Нижний Клин и Покровский, а также одна попытка прорваться через государственную границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь", — говорится в сводке.
При этом противник потерял:
- до 80 человек убитыми и ранеными;
- три танка;
- боевую машину пехоты Bradley производства США;
- боевую бронированную машину;
- четыре автомобиля.
Группировка войск "Север" также продолжила наступление и поразили скопления десяти украинских бригад в районах Дарьино, Любимовки, Малой Локни, Нового Пути, Толстого Луга и Плехово.
Кроме того, авиация и артиллерия успешно нанесли удары по живой силе и технике противника возле населенных пунктов Гоголевка, Дарьино, Заолешинка, Ивашковский, Кругленькое, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Орловка, Новоивановка, Николаевка, Плехово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.
В свою очередь, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ударили по местам сосредоточения резервов украинских войск в районах населенных пунктов Белополье, Беловоды, Бурынь, Бунякино, Великая Чернетчина, Журавка, Искрисковщина, Кияница, Мирлоги, Новая Слобода, Ободы, Павловка, Петрушевка, Речки, Ровное, Степановка, Сумы
и Шпиль в Сумской области
.
Общие потери противника составили:
- более 300 военнослужащих;
- семь танков, включая танк Leopard производства Германии;
- боевая машина пехоты;
- две боевые бронированные машины;
- самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании;
- два миномета;
- 11 автомобилей.
Кроме того, за сутки в плен сдались восемь солдат ВСУ
.
Подразделения ВСУ
6 августа вторглись в Курскую область, захватив некоторые приграничные территории. Их продвижение остановили. В Курской, Белгородской и Брянской областях
действует режим контртеррористической операции.
Президент Владимир Путин
отмечал, что киевский режим предпринял провокацию, ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Как подчеркивал глава государства, противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией
, будут достигнуты.