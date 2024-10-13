https://ria.ru/20241013/selkhozotrasl-1977786541.html
Путин пообещал продолжать поддержку сельхозотрасли
Путин пообещал продолжать поддержку сельхозотрасли - РИА Новости, 13.10.2024
Путин пообещал продолжать поддержку сельхозотрасли
Российские власти продолжат поддерживать сельскохозяйственную отрасль, будут помогать малому агробизнесу расширяться и активнее выходить на внешние рынки,... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T00:08
2024-10-13T00:08
2024-10-13T00:08
владимир путин
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские власти продолжат поддерживать сельскохозяйственную отрасль, будут помогать малому агробизнесу расширяться и активнее выходить на внешние рынки, пообещал президент РФ Владимир Путин. "В целом, будем и дальше системно поддерживать отрасль, помогать агробизнесу, в том числе малому, расти, расширять производство, активнее выходить на внешние рынки", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня работника сельского хозяйства. Президент отметил, что с ростом технологичности сельского производства особое внимание предстоит уделить подготовке научно-педагогических кадров, молодых специалистов. "Тем более, что с каждым годом на селе появляется все больше возможностей для самореализации и построения карьеры, для запуска собственного дела, для строительства дома, фермерской усадьбы и создания большой многодетной семьи", - продолжил он. Путин назвал безусловным приоритетом развитие сельских территорий, повышение качества жизни людей за счет ремонта и строительства школ, детских садов, поликлиник, создания современного жилья, дорог и инженерной инфраструктуры. День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ежегодно отмечается в России во второе воскресенье октября.
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владимир путин, россия
Путин пообещал продолжать поддержку сельхозотрасли
Путин пообещал поддерживать сельхозотрасль, в том числе малый агробизнес
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские власти продолжат поддерживать сельскохозяйственную отрасль, будут помогать малому агробизнесу расширяться и активнее выходить на внешние рынки, пообещал президент РФ Владимир Путин.
"В целом, будем и дальше системно поддерживать отрасль, помогать агробизнесу, в том числе малому, расти, расширять производство, активнее выходить на внешние рынки", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня работника сельского хозяйства.
Президент отметил, что с ростом технологичности сельского производства особое внимание предстоит уделить подготовке научно-педагогических кадров, молодых специалистов.
"Тем более, что с каждым годом на селе появляется все больше возможностей для самореализации и построения карьеры, для запуска собственного дела, для строительства дома, фермерской усадьбы и создания большой многодетной семьи", - продолжил он.
Путин назвал безусловным приоритетом развитие сельских территорий, повышение качества жизни людей за счет ремонта и строительства школ, детских садов, поликлиник, создания современного жилья, дорог и инженерной инфраструктуры.
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ежегодно отмечается в России во второе воскресенье октября.