https://ria.ru/20241013/selkhozotrasl-1977786541.html

Путин пообещал продолжать поддержку сельхозотрасли

Путин пообещал продолжать поддержку сельхозотрасли - РИА Новости, 13.10.2024

Путин пообещал продолжать поддержку сельхозотрасли

Российские власти продолжат поддерживать сельскохозяйственную отрасль, будут помогать малому агробизнесу расширяться и активнее выходить на внешние рынки,... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T00:08

2024-10-13T00:08

2024-10-13T00:08

владимир путин

россия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские власти продолжат поддерживать сельскохозяйственную отрасль, будут помогать малому агробизнесу расширяться и активнее выходить на внешние рынки, пообещал президент РФ Владимир Путин. "В целом, будем и дальше системно поддерживать отрасль, помогать агробизнесу, в том числе малому, расти, расширять производство, активнее выходить на внешние рынки", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня работника сельского хозяйства. Президент отметил, что с ростом технологичности сельского производства особое внимание предстоит уделить подготовке научно-педагогических кадров, молодых специалистов. "Тем более, что с каждым годом на селе появляется все больше возможностей для самореализации и построения карьеры, для запуска собственного дела, для строительства дома, фермерской усадьбы и создания большой многодетной семьи", - продолжил он. Путин назвал безусловным приоритетом развитие сельских территорий, повышение качества жизни людей за счет ремонта и строительства школ, детских садов, поликлиник, создания современного жилья, дорог и инженерной инфраструктуры. День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ежегодно отмечается в России во второе воскресенье октября.

https://ria.ru/20241013/pozdravlenie-1977786402.html

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владимир путин, россия