https://ria.ru/20241013/rastyazhka-1977838564.html

СМИ: на Украине у дома сотрудницы военкомата установили растяжку с гранатой

СМИ: на Украине у дома сотрудницы военкомата установили растяжку с гранатой - РИА Новости, 13.10.2024

СМИ: на Украине у дома сотрудницы военкомата установили растяжку с гранатой

Уклонист установил растяжку с гранатой возле дома сотрудницы военкомата в городе Полтава на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T15:56

2024-10-13T15:56

2024-10-13T15:56

в мире

украина

полтава

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740240448_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_c480e0497327b3ec1776c1859cd52bb7.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Уклонист установил растяжку с гранатой возле дома сотрудницы военкомата в городе Полтава на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Растяжку с гранатой возле калитки своего дома женщина обнаружила утром, когда шла на работу. Во время следственных действий установили, что данное преступление совершил местный житель, который уклоняется от мобилизации и ранее угрожал сотруднице ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.), что забросает её гранатами",- приводит издание слова источника в правоохранительных органах. По информации издания, возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство", санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел её лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241013/voenkomat-1977803256.html

https://ria.ru/20241011/ukraina-1977640414.html

украина

полтава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, полтава