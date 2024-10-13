https://ria.ru/20241013/rastyazhka-1977838564.html
СМИ: на Украине у дома сотрудницы военкомата установили растяжку с гранатой
СМИ: на Украине у дома сотрудницы военкомата установили растяжку с гранатой - РИА Новости, 13.10.2024
СМИ: на Украине у дома сотрудницы военкомата установили растяжку с гранатой
Уклонист установил растяжку с гранатой возле дома сотрудницы военкомата в городе Полтава на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T15:56
2024-10-13T15:56
2024-10-13T15:56
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Уклонист установил растяжку с гранатой возле дома сотрудницы военкомата в городе Полтава на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Растяжку с гранатой возле калитки своего дома женщина обнаружила утром, когда шла на работу. Во время следственных действий установили, что данное преступление совершил местный житель, который уклоняется от мобилизации и ранее угрожал сотруднице ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.), что забросает её гранатами",- приводит издание слова источника в правоохранительных органах. По информации издания, возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство", санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел её лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241013/voenkomat-1977803256.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, полтава
СМИ: на Украине у дома сотрудницы военкомата установили растяжку с гранатой
"Страна.ua": на Украине уклонист установил растяжку у дома сотрудницы военкомата
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.
Уклонист установил растяжку с гранатой возле дома сотрудницы военкомата в городе Полтава на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua"
.
"Растяжку с гранатой возле калитки своего дома женщина обнаружила утром, когда шла на работу. Во время следственных действий установили, что данное преступление совершил местный житель, который уклоняется от мобилизации и ранее угрожал сотруднице ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.), что забросает её гранатами",- приводит издание слова источника в правоохранительных органах.
По информации издания, возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство", санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине
вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел её лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.