https://ria.ru/20241013/ramshtayn-1977851441.html

Встречи "Рамштайн" не будет, несмотря на визит Байдена, сообщили СМИ

Встречи "Рамштайн" не будет, несмотря на визит Байдена, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.10.2024

Встречи "Рамштайн" не будет, несмотря на визит Байдена, сообщили СМИ

Новой встречи контактной группы по оказанию военной помощи Украине в ближайшее время не будет, несмотря на визит президента США Джо Байден в Германию на... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T19:10

2024-10-13T19:10

2024-10-13T19:19

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франк-вальтер штайнмайер

нато

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Новой встречи контактной группы по оказанию военной помощи Украине в ближайшее время не будет, несмотря на визит президента США Джо Байден в Германию на следующей неделе, передает телеканал ZDF. "При этом встреча в формате "Рамштайн" определенно не состоится в ближайшее время. Пакет (военной помощи. — Прим. ред.), который должен был быть там объявлен, канцлер Олаф Шольц объявил в пятницу во время встречи с Зеленским", — говорится в сообщении.В минувший четверг представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что заседание контактной группы перенесли на неопределенный срок. За день до этого немецкий журнал Spiegel сообщил, что встречу по Украине на базе Рамштайн в Германии проведут в другое время ради присутствия президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Как сообщалось, американский лидер решил отложить одну из своих последних поездок в должности главы государства из-за урагана "Милтон". Он должен был посетить Анголу и Германию, где планировался саммит на базе Рамштайн. Не поедет в эти страны и госсекретарь США Энтони Блинкен.В воскресенье Spiegel сообщил, что перенесенный визит Байдена в Германию состоится на следующей неделе. Отмечается, что президент США в пятницу встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером. По словам экспертов, на базе Рамштайн планировалось обсудить отмену запрета для Украины наносить удары западными оружием вглубь территории России. Дискуссии по этому поводу ведутся на Западе в последние месяцы.Как отметил президент Владимир Путин, если Запад даст Киеву такое разрешение, то это существенно изменит суть конфликта и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — напрямую воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20240523/ukraina-1947902325.html

https://radiosputnik.ru/20240124/oruzhie-1923184907.html

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в мире, германия, украина, россия, джо байден, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер, нато