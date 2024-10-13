https://ria.ru/20241013/rakety-1977807453.html

Израильская армия перехватила пять ракет, выпущенных из Ливана

Израильская армия перехватила пять ракет, выпущенных из Ливана - РИА Новости, 13.10.2024

Израильская армия перехватила пять ракет, выпущенных из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила пять ракет, выпущенных в воскресенье утром по северу страны, сообщила армейская пресс-служба. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T09:31

2024-10-13T09:31

2024-10-13T09:31

в мире

ливан

израиль

хезболла

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977264510_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_73e2a88bcb605c660aacc52f11908a1e.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила пять ракет, выпущенных в воскресенье утром по северу страны, сообщила армейская пресс-служба. "После сирен, прозвучавших между 8.59 и 9.01 (совпадает с мск - ред.) в районах Верхней Галилеи, Центральной Галилеи, Западной Галилеи, Хайфского залива и Кармеля, были обнаружены и успешно перехвачены около пяти снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля", - говорится в сообщении. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241013/ostin-1977791666.html

https://ria.ru/20241011/tsakhal-1977694202.html

ливан

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024