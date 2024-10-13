https://ria.ru/20241013/raketa-1977849365.html
В Курской области сбили украинскую ракету
В Курской области сбили украинскую ракету - РИА Новости, 13.10.2024
В Курской области сбили украинскую ракету
Украинская ракета сбита в небе Курской области в воскресенье вечером, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T18:22
2024-10-13T18:22
2024-10-13T18:25
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Украинская ракета сбита в небе Курской области в воскресенье вечером, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Украинская ракета сбита в небе Курской области сегодня вечером", - написал он.
https://ria.ru/20241013/drony-1977847965.html
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курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области сбили украинскую ракету
Губернатор Курской области Смирнов сообщил о сбитой в небе украинской ракете