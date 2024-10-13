https://ria.ru/20241013/raketa-1977849365.html

В Курской области сбили украинскую ракету

В Курской области сбили украинскую ракету - РИА Новости, 13.10.2024

В Курской области сбили украинскую ракету

Украинская ракета сбита в небе Курской области в воскресенье вечером, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T18:22

2024-10-13T18:22

2024-10-13T18:25

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Украинская ракета сбита в небе Курской области в воскресенье вечером, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Украинская ракета сбита в небе Курской области сегодня вечером", - написал он.

https://ria.ru/20241013/drony-1977847965.html

курская область

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курская область, алексей смирнов (политик)