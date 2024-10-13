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СК возбудил дело после гибели рабочего на стройке в Москве - РИА Новости, 13.10.2024
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13:33 13.10.2024 (обновлено: 13:38 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/rabochiy-1977824893.html
СК возбудил дело после гибели рабочего на стройке в Москве
СК возбудил дело после гибели рабочего на стройке в Москве - РИА Новости, 13.10.2024
СК возбудил дело после гибели рабочего на стройке в Москве
Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке на востоке столицы, сообщает ГСУ СК России по Москве. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T13:33
2024-10-13T13:38
происшествия
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россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке на востоке столицы, сообщает ГСУ СК России по Москве. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что двое рабочих оказались под завалом после обрушения котлована на новостройке на востоке Москвы. Один рабочий погиб при проведении демонтажных работ из-за частичного обрушения конструкции. "По данному факту Перовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователями и криминалистами столичного СК продолжается работа на месте происшествия, изымается необходимая документация. "В ходе расследования будут установлены лица, допустившие нарушение установленных действующим законодательством правил безопасности при ведении работ, а также дана правовая оценка действиям ответственных лиц", - добавило ведомство. Также экстренные службы уточнили, что второго погибшего продолжают искать кинологи.
https://ria.ru/20241013/kosenko-1977822342.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после гибели рабочего на стройке в Москве

СК возбудил дело после гибели рабочего на стройке на востоке Москвы

© АГН "Москва" / Мобильный репортерОбстановка на месте сноса бизнес-центра на улице Косинская, где погиб рабочий
Обстановка на месте сноса бизнес-центра на улице Косинская, где погиб рабочий - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Обстановка на месте сноса бизнес-центра на улице Косинская, где погиб рабочий
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке на востоке столицы, сообщает ГСУ СК России по Москве.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что двое рабочих оказались под завалом после обрушения котлована на новостройке на востоке Москвы. Один рабочий погиб при проведении демонтажных работ из-за частичного обрушения конструкции.
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"По данному факту Перовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователями и криминалистами столичного СК продолжается работа на месте происшествия, изымается необходимая документация.
"В ходе расследования будут установлены лица, допустившие нарушение установленных действующим законодательством правил безопасности при ведении работ, а также дана правовая оценка действиям ответственных лиц", - добавило ведомство.
Также экстренные службы уточнили, что второго погибшего продолжают искать кинологи.
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