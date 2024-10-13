https://ria.ru/20241013/pravda-1977788624.html

"Лучше, чем ожидали": в Германии признали неудобную правду о России

"Лучше, чем ожидали": в Германии признали неудобную правду о России - РИА Новости, 13.10.2024

"Лучше, чем ожидали": в Германии признали неудобную правду о России

России удалось добиться экономического роста несмотря на огромное санкционное давление, об этом рассказал немецкий эксперт Александр Либман в интервью немецкому РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T01:28

2024-10-13T01:28

2024-10-13T01:31

экономика

германия

россия

москва

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144246/69/1442466928_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_f6fa53983b32c11faa7b321bd9874a0e.jpg

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. России удалось добиться экономического роста несмотря на огромное санкционное давление, об этом рассказал немецкий эксперт Александр Либман в интервью немецкому изданию Focus.Online.По мнению эксперта, что "Россия адаптировалась к санкциям лучше, чем многие ожидали". Москве удалось эффективно справиться с последствиями санкций, несмотря на эффекты, которые от них ожидали страны Запада, в том числе: дестабилизация финансовой системы, нарушение международных цепочек поставок и снижение доходов от продажи природных ресурсов."Эффекта номер один удалось быстро избежать благодаря решительной политике российского Центробанка, который стабилизировал финансовую систему и подготовился к возможным западным санкциям несколькими годами ранее. Разрыва цепочек поставок также не произошло, отчасти потому, что Глобальный Юг и Китай не поддерживают санкции, а отчасти из-за невероятной креативности российских компаний, которые делают все возможное для выстраивания новых цепочек поставок. Россия является настолько крупным поставщиком сырья, что полностью исключить ее из мирового трафика невозможно", — объяснил эксперт.Отвечая на вопрос о причинах экономической стабильности России, аналитик признал, что страна проводит эффективную экономическую политику в текущей ситуации и инвестирует большие деньги в производство и инфраструктуру, отвергнув, при этом, тезис о том, что это стало возможным только благодаря введению военной экономики."В прошлом году в Москве было построено больше станций метро, чем когда-либо за долгое время. Это не военная экономика", — ответил он.В июле деловая газета Handesblatt выпустила материал, в котором указала на нереалистичность ожиданий относительно эффективности санкций, а также предлагала признать политику ограничений провальной.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241009/mid-1977236977.html

https://ria.ru/20241009/dnr-1977153942.html

https://ria.ru/20241012/bundestag-1977714795.html

https://ria.ru/20241005/mvf-1976466173.html

германия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, германия, россия, москва, владимир путин