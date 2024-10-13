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"Лучше, чем ожидали": в Германии признали неудобную правду о России - РИА Новости, 13.10.2024
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01:28 13.10.2024 (обновлено: 01:31 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/pravda-1977788624.html
"Лучше, чем ожидали": в Германии признали неудобную правду о России
"Лучше, чем ожидали": в Германии признали неудобную правду о России - РИА Новости, 13.10.2024
"Лучше, чем ожидали": в Германии признали неудобную правду о России
России удалось добиться экономического роста несмотря на огромное санкционное давление, об этом рассказал немецкий эксперт Александр Либман в интервью немецкому РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T01:28
2024-10-13T01:31
экономика
германия
россия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. России удалось добиться экономического роста несмотря на огромное санкционное давление, об этом рассказал немецкий эксперт Александр Либман в интервью немецкому изданию Focus.Online.По мнению эксперта, что "Россия адаптировалась к санкциям лучше, чем многие ожидали". Москве удалось эффективно справиться с последствиями санкций, несмотря на эффекты, которые от них ожидали страны Запада, в том числе: дестабилизация финансовой системы, нарушение международных цепочек поставок и снижение доходов от продажи природных ресурсов."Эффекта номер один удалось быстро избежать благодаря решительной политике российского Центробанка, который стабилизировал финансовую систему и подготовился к возможным западным санкциям несколькими годами ранее. Разрыва цепочек поставок также не произошло, отчасти потому, что Глобальный Юг и Китай не поддерживают санкции, а отчасти из-за невероятной креативности российских компаний, которые делают все возможное для выстраивания новых цепочек поставок. Россия является настолько крупным поставщиком сырья, что полностью исключить ее из мирового трафика невозможно", — объяснил эксперт.Отвечая на вопрос о причинах экономической стабильности России, аналитик признал, что страна проводит эффективную экономическую политику в текущей ситуации и инвестирует большие деньги в производство и инфраструктуру, отвергнув, при этом, тезис о том, что это стало возможным только благодаря введению военной экономики."В прошлом году в Москве было построено больше станций метро, чем когда-либо за долгое время. Это не военная экономика", — ответил он.В июле деловая газета Handesblatt выпустила материал, в котором указала на нереалистичность ожиданий относительно эффективности санкций, а также предлагала признать политику ограничений провальной.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241009/mid-1977236977.html
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экономика, германия, россия, москва, владимир путин
Экономика, Германия, Россия, Москва, Владимир Путин
"Лучше, чем ожидали": в Германии признали неудобную правду о России

Focus: западные санкции не смогли разрушить экономику России

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВид на Бранденбургские ворота с улицы Унтер ден Линден в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота с улицы Унтер ден Линден в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вид на Бранденбургские ворота с улицы Унтер ден Линден в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. России удалось добиться экономического роста несмотря на огромное санкционное давление, об этом рассказал немецкий эксперт Александр Либман в интервью немецкому изданию Focus.Online.
По мнению эксперта, что "Россия адаптировалась к санкциям лучше, чем многие ожидали". Москве удалось эффективно справиться с последствиями санкций, несмотря на эффекты, которые от них ожидали страны Запада, в том числе: дестабилизация финансовой системы, нарушение международных цепочек поставок и снижение доходов от продажи природных ресурсов.
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"Эффекта номер один удалось быстро избежать благодаря решительной политике российского Центробанка, который стабилизировал финансовую систему и подготовился к возможным западным санкциям несколькими годами ранее. Разрыва цепочек поставок также не произошло, отчасти потому, что Глобальный Юг и Китай не поддерживают санкции, а отчасти из-за невероятной креативности российских компаний, которые делают все возможное для выстраивания новых цепочек поставок. Россия является настолько крупным поставщиком сырья, что полностью исключить ее из мирового трафика невозможно", — объяснил эксперт.
Отвечая на вопрос о причинах экономической стабильности России, аналитик признал, что страна проводит эффективную экономическую политику в текущей ситуации и инвестирует большие деньги в производство и инфраструктуру, отвергнув, при этом, тезис о том, что это стало возможным только благодаря введению военной экономики.
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"В прошлом году в Москве было построено больше станций метро, чем когда-либо за долгое время. Это не военная экономика", — ответил он.
В июле деловая газета Handesblatt выпустила материал, в котором указала на нереалистичность ожиданий относительно эффективности санкций, а также предлагала признать политику ограничений провальной.
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В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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