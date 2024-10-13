https://ria.ru/20241013/pozhar-1977819569.html

Пожар на фанерном заводе в Бурятии полностью потушили

Пожар на фанерном заводе в Бурятии полностью потушили - РИА Новости, 13.10.2024

Пожар на фанерном заводе в Бурятии полностью потушили

Спасатели полностью потушили пожар на площади 1600 квадратных метров на фанерном заводе в Бурятии, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T12:14

2024-10-13T12:14

2024-10-13T12:14

происшествия

республика бурятия

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ВЛАДИВОСТОК, 13 окт - РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар на площади 1600 квадратных метров на фанерном заводе в Бурятии, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС. Кровля на фанерном заводе в поселке Каменск Кабанского района загорелась днем в воскресенье. Пострадавших нет. Огонь был локализован на площади 1600 квадратных метров. "Пожар полностью ликвидирован. По предварительным данным, причиной пожара послужило возгорание древесной пыли в вытяжке сушильного пресса", - говорится в сообщении. В тушении участвовали пожарные и работники завода.

https://ria.ru/20241013/pozhar-1977812324.html

https://ria.ru/20241012/ozhogi-1977757378.html

республика бурятия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика бурятия