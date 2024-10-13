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В приюте для животных "Друг" в Лучегорске вспыхнул пожар - РИА Новости, 13.10.2024
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10:34 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/pozhar-1977812324.html
В приюте для животных "Друг" в Лучегорске вспыхнул пожар
В приюте для животных "Друг" в Лучегорске вспыхнул пожар - РИА Новости, 13.10.2024
В приюте для животных "Друг" в Лучегорске вспыхнул пожар
Пожар произошел в приюте для животных "Друг" в Лучегорске Приморского края, где ранее медведь убил 35 собак. Об этом сообщила директор приюта в его... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T10:34
2024-10-13T10:34
происшествия
лучегорск
приморский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 13 окт – РИА Новости. Пожар произошел в приюте для животных "Друг" в Лучегорске Приморского края, где ранее медведь убил 35 собак. Об этом сообщила директор приюта в его Telegram-канале.В сентябре медведь убил двух мужчин в дачном доме под Лучегорском, а на следующий день растерзал 35 собак в местном приюте "Друг". Хищника отстрелили. В воскресенье директор приюта сообщила, что произошел пожар, возможно, был поджог. Погибли закрытые в вольерах после стерилизации собаки, сгорели холодильники и корма. Приют попросил о любой помощи, в том числе с привозом круп и любых кормов, одеял, сена. "В настоящее время дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара, причина устанавливается", - сообщили журналистам в ГУ МЧС по Приморскому краю. В Единой дежурно-диспетчерской службы района РИА Новости сказали, что на пожаре погибли три собаки – они задохнулись.
https://ria.ru/20240926/tigr-1974759029.html
https://ria.ru/20240924/medved-1974421526.html
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происшествия, лучегорск, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Лучегорск, Приморский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В приюте для животных "Друг" в Лучегорске вспыхнул пожар

В приюте для животных в Приморье, где ранее медведь убил собак, вспыхнул пожар

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 окт – РИА Новости. Пожар произошел в приюте для животных "Друг" в Лучегорске Приморского края, где ранее медведь убил 35 собак. Об этом сообщила директор приюта в его Telegram-канале.
В сентябре медведь убил двух мужчин в дачном доме под Лучегорском, а на следующий день растерзал 35 собак в местном приюте "Друг". Хищника отстрелили.
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В воскресенье директор приюта сообщила, что произошел пожар, возможно, был поджог. Погибли закрытые в вольерах после стерилизации собаки, сгорели холодильники и корма. Приют попросил о любой помощи, в том числе с привозом круп и любых кормов, одеял, сена.
"В настоящее время дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара, причина устанавливается", - сообщили журналистам в ГУ МЧС по Приморскому краю.
В Единой дежурно-диспетчерской службы района РИА Новости сказали, что на пожаре погибли три собаки – они задохнулись.
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ПроисшествияЛучегорскПриморский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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