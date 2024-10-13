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В приюте для животных "Друг" в Лучегорске вспыхнул пожар
В приюте для животных "Друг" в Лучегорске вспыхнул пожар - РИА Новости, 13.10.2024
В приюте для животных "Друг" в Лучегорске вспыхнул пожар
Пожар произошел в приюте для животных "Друг" в Лучегорске Приморского края, где ранее медведь убил 35 собак. Об этом сообщила директор приюта в его... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T10:34
2024-10-13T10:34
2024-10-13T10:34
происшествия
лучегорск
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 13 окт – РИА Новости. Пожар произошел в приюте для животных "Друг" в Лучегорске Приморского края, где ранее медведь убил 35 собак. Об этом сообщила директор приюта в его Telegram-канале.В сентябре медведь убил двух мужчин в дачном доме под Лучегорском, а на следующий день растерзал 35 собак в местном приюте "Друг". Хищника отстрелили. В воскресенье директор приюта сообщила, что произошел пожар, возможно, был поджог. Погибли закрытые в вольерах после стерилизации собаки, сгорели холодильники и корма. Приют попросил о любой помощи, в том числе с привозом круп и любых кормов, одеял, сена. "В настоящее время дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара, причина устанавливается", - сообщили журналистам в ГУ МЧС по Приморскому краю. В Единой дежурно-диспетчерской службы района РИА Новости сказали, что на пожаре погибли три собаки – они задохнулись.
https://ria.ru/20240926/tigr-1974759029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, лучегорск, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Лучегорск, Приморский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В приюте для животных "Друг" в Лучегорске вспыхнул пожар
В приюте для животных в Приморье, где ранее медведь убил собак, вспыхнул пожар