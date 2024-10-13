https://ria.ru/20241013/pozhar-1977812324.html

В приюте для животных "Друг" в Лучегорске вспыхнул пожар

В приюте для животных "Друг" в Лучегорске вспыхнул пожар - РИА Новости, 13.10.2024

В приюте для животных "Друг" в Лучегорске вспыхнул пожар

Пожар произошел в приюте для животных "Друг" в Лучегорске Приморского края, где ранее медведь убил 35 собак. Об этом сообщила директор приюта в его... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T10:34

2024-10-13T10:34

2024-10-13T10:34

происшествия

лучегорск

приморский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 13 окт – РИА Новости. Пожар произошел в приюте для животных "Друг" в Лучегорске Приморского края, где ранее медведь убил 35 собак. Об этом сообщила директор приюта в его Telegram-канале.В сентябре медведь убил двух мужчин в дачном доме под Лучегорском, а на следующий день растерзал 35 собак в местном приюте "Друг". Хищника отстрелили. В воскресенье директор приюта сообщила, что произошел пожар, возможно, был поджог. Погибли закрытые в вольерах после стерилизации собаки, сгорели холодильники и корма. Приют попросил о любой помощи, в том числе с привозом круп и любых кормов, одеял, сена. "В настоящее время дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара, причина устанавливается", - сообщили журналистам в ГУ МЧС по Приморскому краю. В Единой дежурно-диспетчерской службы района РИА Новости сказали, что на пожаре погибли три собаки – они задохнулись.

https://ria.ru/20240926/tigr-1974759029.html

https://ria.ru/20240924/medved-1974421526.html

лучегорск

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, лучегорск, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)