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Пожар на фанерном заводе в Бурятии локализовали - РИА Новости, 13.10.2024
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09:59 13.10.2024
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Пожар на фанерном заводе в Бурятии локализовали
Пожар на фанерном заводе в Бурятии локализовали - РИА Новости, 13.10.2024
Пожар на фанерном заводе в Бурятии локализовали
Спасатели локализовали пожар на фанерном заводе в Кабанском районе Бурятии на площади 1,6 тысячи квадратных метров, сообщили в республиканском агентстве ГО и... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T09:59
2024-10-13T09:59
происшествия
кабанский район
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УЛАН-УДЭ, 13 окт - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на фанерном заводе в Кабанском районе Бурятии на площади 1,6 тысячи квадратных метров, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС. Сообщение о возгорании кровли на фанерном заводе в поселке Каменск Кабанского района поступило днем в воскресенье. На момент прибытия пожарных огнем была охвачена кровля одноэтажного здания. "Общая площадь завода составляет 100 на 45 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Угрозы распространения на соседние постройки нет. По состоянию на 13.40 (8.40 мск) возгорание локализовано на площади 1600 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что в тушении пожара участвуют 11 человек и пять единиц техники.
https://ria.ru/20241012/groznyy-1977754703.html
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происшествия, кабанский район
Происшествия, Кабанский район
Пожар на фанерном заводе в Бурятии локализовали

Пожар на фанерном заводе в Бурятии локализовали на площади 1,6 тысячи квадратов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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УЛАН-УДЭ, 13 окт - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на фанерном заводе в Кабанском районе Бурятии на площади 1,6 тысячи квадратных метров, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Сообщение о возгорании кровли на фанерном заводе в поселке Каменск Кабанского района поступило днем в воскресенье. На момент прибытия пожарных огнем была охвачена кровля одноэтажного здания.
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"Общая площадь завода составляет 100 на 45 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Угрозы распространения на соседние постройки нет. По состоянию на 13.40 (8.40 мск) возгорание локализовано на площади 1600 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в тушении пожара участвуют 11 человек и пять единиц техники.
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